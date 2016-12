CVM Tomis construieşte o echipă nouă pentru retur

CVM Tomis Constanţa a păşit cu dreptul în anul 2013, reuşind o victorie de trei puncte în meciul cu VCM Piatra Neamţ, desfăşurat sâmbătă în Sala Sporturilor din Constanța, scor 3:1 (25:17, 25:22, 22:25, 25:21). Jocul echipei constănţene nu a fost de mare calitate, însă acest lucru este explicabil prin schimbările în lot efectuate în pauza dintre tur şi retur. Practic, faţă de turul campionatului, Tomis a avut patru titulari noi: Gontariu, Stoykov (ambii transferaţi în iarnă), libero-ul Samardzic (care nu a avut drept de joc în tur, fiind transferat în noiembrie) şi Bojovic (a jucat destul de puţin în campionat şi mai mult în Liga Campionilor). Doar Gonzalez, Spînu şi Terzic au fost titulari în turul campionatului, ceea ce înseamnă că noul antrenor, Martin Stoev, mai are mult de lucru pentru a omogeniza formula de bază a echipei constănţene. Probleme ar putea avea în special la capitolul extreme, având numai trei jucători de preluare şi atac în lot: Terzic, Merkushev şi Stoykov. Ultimul, care este extremă de meserie, a jucat pe postul de universal în turul acestui campionat, la Levski Sofia. „Stoykov acum trebuie să se obişnuiască să joace din nou în preluare, după şase luni în care a evoluat la Levski pe postul de universal şi n-a făcut preluare. Tocmai de aceea spun eu că nu suntem încă pregătiţi pentru a da maximum pe teren şi cred că încet-încet ne vom îmbunătăţi jocul, după ce vom integra jucătorii nou veniţi”, a declarat Stoev după meciul de sâmbătă.

GONTARIU A REVENIT LA TOMIS DUPĂ ŞASE ANI. Internaţionalul Adrian Gontariu a redebutat pentru formaţia constănţeană, la care a mai evoluat în perioada 2005-2007, reuşind să câştige campionatul în 2007 şi Cupa României în 2006 şi 2007. „Eu am intrat pe teren puţin timorat, puţin emoţionat. Asta pentru că am redebutat pentru Constanţa după şase ani, mai ales că am jucat şi pe teren propriu. Antrenorul mi-a spus să fiu mai îngrijit în atac, să fac cât mai puţine greşeli, şi nu a fost deloc un meci uşor. Suntem de numai şapte zile împreună, nu avem omogenitate, însă cred că pentru noi acest meci a fost cel mai... slab antrenament de săptămâna asta (n.r. - săptămâna trecută), când am făcut antrenamente mult mai grele”, a spus Gontariu. Stângaciul Tomisului a fost cel mai eficient jucător de pe teren în partida contra nemţenilor, cu 22 de puncte (18 atacuri şi 4 blocaje).