CVM Tomis continuă în GM Capital Challenge Cup

Palatul Sporturilor “Pierre de Coubertin” din Montpellier a găzduit aseară întâlnirea retur dintre Montpellier Volley şi Club Volei Municipal Tomis Constanţa, din 16-imile de finală ale Cupei CEV la volei maculin. Învingători în tur, cu 3:0, la Constanţa, voleibaliştii antrenaţi de Stelio De Rocco şi Mircea Dudaş au fost de nerecunoscut pînă în finalul setului al treilea. Din păcate, revenirea de la 11:20 în al treilea set nu a adus şi calificarea, francezii fructificând a patra minge de set şi meci. Ultimele două puncte ale setului au revenit gazdelor şi cu ajutorul celor doi arbitri. A urmat “setul de aur”, în care echipa noastră a condus cu 13:10, fiind la numai două puncte de calificarea în optimi. Montpellier a revenit miraculos şi s-a impus în cele din urmă, obţinând calificarea în optimi, în timp ce, la fel ca în sezonul trecut, CVM Tomis continuă aventura europeană în GM Capital Challenge Cup. Scor final: Montpellier - CVM Tomis 3:0 (25:17, 25:16, 27:25) şi 17:15 în “setul de aur”. „Nu i-am privit de sus, aşa cum s-ar părea. Am jucat foarte slab, iar ei foarte bine” - Radu Began, căpitan CVM Tomis. „Ne-am mobilizat şi am arătat că suntem o echipă” - Laurenţiu Lică, jucător Montpellier. „Timp de două seturi şi jumătate nu am existat pe teren. Abia după jumătatea setului al treilea ne-am revenit, iar în golden set am avut, la 13 la 11, şansa unui atac câştigător, dar nu am reuşit să punem mingea jos. Suntem foarte dezamăgiţi” - Stelio De Rocco, antrenor principal CVM Tomis. „Sincer, nu mai speram într-o calificare după eşecul de la Constanţa, dar echipa mea a făcut cel mai bun meci al sezonului” - Arnaud Josserand, antrenor principal Montpellier.

Evoluţia scorului - setul 1: 6:0, 8:3, 12:6, 16:9, 20:16, 25:17 (24 de minute de joc); setul 2: 4:2, 8:4, 12:6, 16:10, 21:15, 25:16 (22 min.); setul 3: 5:1, 8:2, 12:5, 16:8, 20:11, 23:22, 24:22, 24:24, 27:25 (28 min.); “setul de aur”: 3:6, 6:6, 6:8, 10:10, 10:13, 14:13, 14:14, 15:14, 15:15, 17:15 (16 min.).

Au evoluat - Montpellier: Tournier - Lică, Brachard, Schneider, Hudecek (cpt.), Shafranovich şi Rafidison - libero (a mai jucat: Lacombe); CVM Tomis: Firpo - Liovi, Began (cpt), Hernandez, Voinea, Van Lankvelt şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Dumitrache, Szalai, Mainville, Macovei şi Despotovski). Au arbitrat: Jose Maria Sanchez Gonzalo (Spania) şi Lidio Ferreira (Portugalia).

De la Montpellier, Gabriel TURCU

