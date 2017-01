CVM Tomis continuă parcursul european

După victoria din tur, cu 3-0 (25-12, 25-12, 25-23), Club Volei Municipal Tomis Constanţa, campioana României la volei masculin, pornea cu prima şansă în duelul cu echipa belgiană Euphony Asse Lennik. Iar accederea în sferturile de finală ale GM Capital Challenge Cup a fost parafată chiar după primul set, cîştigat de jucătorii Tomisului, cu 26-24. A fost un prim set în care formaţia constănţeană a condus cu 17-11, însă belgienii au revenit şi au avut o minge de set, la 24-23. În setul secund Tomisul a condus ostilităţile şi nu a mai permis gazdelor să revină, adjudecîndu-şi parţialul cu 25-18. La 2-0 la seturi a intervenit un moment de relaxare în tabăra constănţeană şi belgienii au obţinut setul de onoare, după 25-18. Voleibaliştii Tomisului au strîns rîndurile în setul al treilea şi, după 25-23, au contabilizat o victorie cu 3-1, care a consfinţit superioritatea echipei antrenate de Stelio De Rocco. “Am avut, totuşi, ceva emoţii, care s-au risipit după cîştigarea primului set. Ne-am învăţat lecţia după ce s-a întîmplat în Olanda. Am început la fel de tare ca şi la Constanţa. Am jucat cu multă încredere şi am arătat că Tomisul este echipa mai bună”, a declarat tehnicianul Tomisului. „Nu a fost uşor. Am avut ceva emoţii în primul set, cînd belgienii au revenit de la 17-11. Am jucat prea relaxaţi setul al treilea, dar este bine că am cîştigat şi am trecut în sferturi. Echipa din Belarus este o echipă puternică, dar o vom studia foarte bine. Cred că vom ajunge în Final Four”, a spus Radu Began, căpitanul Tomisului. „Nu am avut emoţii. Începutul a fost chiar foarte bun. Trebuia să fie 3-0, dar ne-am relaxat. Mai departe va fi ceva mai greu. Sper să ne calificăm şi după duelul cu echipa din Belarus, deoarece avem o echipă mai bună şi un buget mai bun. Totul depinde de noi, de echipă şi de antrenor. Sper să ajungem în Final Four şi să organizăm turneul la Constanţa”, a declarat Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis.

Voleibaliştii Tomisului au sărbătorit calificarea la Sala “Molenbos” din Zellik, ciocnind cîte o halbă de bere cu suporterii care au fost alături de campioni şi în Belgia şi care au lansat o nouă încurajare: “Indiferent de rezultate, sîntem cu voi pînă la moarte”.

Au evoluat - Lennik (antrenor Sacha Koulberg): Van Gendt - Dornelas, Poelman, Pihlak, Janusek, Delanghe şi Van Renterghem - libero (au mai jucat: Verhees şi Claes); CVM Tomis (antrenor Stelio De Rocco): Firpo - Lică, Began, Brinkman, Daivison, Ashlei şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Miseikis, Voinea, Macovei şi Toronyai); Au arbitrat: Boris Kolarevici (Serbia) şi Ljubomir Globacnik (Slovenia).

În turul următor, ultimul înainte de Final Four, CVM Tomis va întîlni pe Metallurg Zhlobin, pe 11 şi 18 februarie, primul joc la Constanţa. După ce a învins în tur, pe teren propriu, cu 3-1, echipa din Belarus s-a impus şi în returul din Elveţia, 3-2 (26-24, 20-25, 23-25, 25-23, 15-7) cu TV Amriswil.

Din Lennik (Belgia), Gabriel TURCU