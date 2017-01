CVM Tomis continuă parcursul european în Cupa CEV

Aseară, în Sala Sporturilor, CVM Tomis Constanţa a susţinut ultimul meci oficial din 2013, iar formaţia de pe litoral şi-a respectat statutul de campioană a României, reuşind o victorie clară împotriva austriecilor de la Hypo Tirol Innsbruck, scor 3:1 (25:12, 25:15, 26:28, 25:20). Partida a contat pentru ultima etapă din Liga Campionilor la volei masculin, faza grupelor, iar Tomis a încheiat pe locul 3 în Grupa F, cu 9 puncte, urmată de Hypo Tirol, fără niciun punct. Din această grupă s-au calificat pentru play-off-ul Ligii Campionilor primele două clasate, Jastrzebski Wegiel, de pe locul întâi, cu 14p, iar Halkbank Ankara de pe locul al doilea, cu 13p. În meciul direct de aseară, disputat în Polonia, gazdele s-au impus cu 3:2 (25:27, 25:18, 37:39, 25:21, 17:15).

CVM TOMIS NU A FOST ELIMINATĂ DIN CUPELE EUROPENE! Vestea cea bună pentru constănţeni a venit de la... Istanbul, unde Galatasaray a învins cu 3:2 formaţia poloneză Zaksa Kedzierzyn-Kozle şi a ajutat-o pe Tomis să se numere printre cele mai bune trei ocupante ale poziţiei a treia, echipe care evită eliminarea din Cupele Europene! Campioana României a obţinut calificarea în Cupa CEV, faza Challenge Round, ultima înaintea semifinalelor, celelalte trei formaţii fiind stabilite aseară târziu, după încheierea ultimului meci din faza grupelor. Partidele din Challenge Round vor avea loc la 5 şi 12 februarie 2014.

CAMPIONII LE-AU OFERIT FANILOR O VICTORIE SPECTACULOASĂ CVM Tomis Constanţa şi-a atins scopul aseară, respectiv să câştige ultimul meci oficial al anului şi să se despartă în acest an cu o victorie de propriii suporteri. Campionii au reuşit evoluţii aproape de perfecţiune în primele două seturi, câştigate la 12 şi la 15. Oaspeţii au echilibrat disputa în actul al treilea, graţie serviciilor şi atacurilor lui Jimenez, singurul care a mai mişcat ceva din tabăra lui Hypo. Şi, când toată lumea se ridicase în picioare ca să aplaude o victorie în trei seturi, constănţenii s-au relaxat prematur, au comis câteva erori copilăreşti şi austriecii au lungit partida! CVM Tomis a condus cu 24:19 şi 25:24, însă Tirolul a salvat toate cele şase mingi de meci! Constănţenii nu au depus armele şi, cu Nemec şi Rodriguez eficienţi la fileu şi la serviciu, au pus lucrurile la punct în ultimul set, pe care l-au câştigat la cinci puncte diferenţă.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Martin Stoev şi Radu Began): Zhekov - Nemec, Massinatori, Spînu, Rodriguez, Bahov şi Ivanov - libero (au mai jucat: Tănăsescu, Stancu şi Aciobăniţei); Hypo Tirol (antrenori Stefan Chrtiansky şi Daniel Găvan): Kaszap - Jimenez, Rak, Hein, Berger, Peda şi Shoji - libero (au mai jucat: Tusch, Douglas, Koraimann şi Harthaller).

DECLARAŢII DUPĂ MECI „Nu am ce spune despre primele două seturi, însă după aceea băieţii s-au trezit, în special universalul nostru (n.r. - Jimenez). Constanţa s-a şi relaxat puţin, a avut şase mingi de meci, nu le-a realizat şi după aceea am venit noi peste ei. În setul 4 am fost cam slabi la blocaj şi aici s-a decis meciul. Constanţa a câştigat pe merit şi mă bucur că merge mai departe. Păcat că a ajuns Nemec cam târziu, pentru că, altfel, poate că Tomis se califica mai departe chiar în Liga Campionilor” - Daniel Găvan (antrenor secund Hypo Tirol).

„O victorie importantă, dar aşteptată, având în vedere că i-am învins şi în deplasare. Ştiam că vom câştiga şi astăzi (n.r. - ieri). Primele două seturi le-am luat foarte uşor, mai uşor decât ne-am aşteptat, apoi am făcut mai multe gafe colective în setul al treilea şi a trebuit să mai muncim pentru victorie. A fost un moment de relaxare şi am pierdut setul” - Andrei Spînu (jucător CVM Tomis).

„Am jucat foarte bine şi am fost mereu în avantaj pe tabela de scor. Doar pe finalul setului al treilea a intervenit o lipsă de concentrare, dar ne-am revenit repede. Din păcate, Nemec a ajuns puţin cam târziu. Dacă de acum încolo am începe să jucăm în Liga Campionilor, poate că lucrurile ar sta altfel” - Martin Stoev (antrenor principal CVM Tomis).

„Sunt foarte mulţumit de această victorie, chiar dacă era mai bun un 3:0, însă iar am făcut un pocinog în setul al treilea, după ce am condus cu 24:19. Important este că ne-am calificat şi... mulţumim, Galatasaray! Jocul echipei a fost absolut încântător. Păcat de acel punct de inflexiune din setul al treilea. În Cupa CEV îmi doresc să jucăm finala” - Sorin Strutinsky, preşedinte CVM Tomis.

