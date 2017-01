CVM Tomis, cu gândul la revanşă

SORIN STRUTINSKY ÎŞI ASUMĂ SEZONUL SLAB AL CVM TOMIS. Deşi sezonul 2009-2010 abia s-a sfârşit, conducerea Club Volei Municipal Tomis Constanţa este în plină pregătire a sezonului următor, în care gruparea de pe Litoral vrea să se revanşeze în faţa Zalăului şi să redevină campioană. Vă reamintim că Tomis a reuşit să-şi îndeplinească un singur obiectiv în acest sezon, respectiv câştigarea Cupei României, clasându-se pe locul 2 în campionat şi fiind eliminată prematur din Cupele Europene. Concluziile după acest sezon le-a tras preşedintele clubului constănţean, Sorin Strutinsky: „Prima concluzie este că e bine să ai un buget stabil, iar în acest sezon a fost o mare problemă financiară la club. A doua este că am făcut mai multe greşeli în actualul campionat. În primul rând, au fost foarte mulţi jucători în lot şi îmi asum întreaga responsabilitate pentru aceasta. Ceilalţi nu au nicio vină: jucătorii atâta au putut, atâta au jucat; antrenorii au pregătit lotul pe care l-au avut la dispoziţie, cu jucători pe care însă tot ei acceptaseră să îi transferăm. Ar mai fi faptul că sistemul competiţional, cu turnee finale, nu ne-a avantajat, dar asta este, nu aveam de unde să ştim asta la începutul sezonului. Cele trei înfrângeri din sezonul regulat, cu Dinamo, Remat şi Dej, ne-au costat mult. În opinia mea, la începutul turneului final, la meciul în care am avut 24:20 cu Zalăul, dar am pierdut setul, acolo s-a rupt totul. Cred că echipa Constanţei a picat după meciul cu Montpellier, când am fost eliminaţi din Cupa CEV. Atunci au fost setul al treilea, cu două mingi consecutive furate de arbitri, pe final de meci, şi setul de aur, când am condus şi iarăşi am pierdut. Însă o echipă mare este mare în orice situaţie şi nu ţine cont de momentele astea. Au fost mai multe momente delicate şi în interiorul echipei, dar nu vreau să le detaliez, pentru că nu sunt sigur că ştiu adevărul sută la sută”.

BANCHET DE SFÂRŞIT DE SEZON. La încheierea turneului final de la Constanţa, duminică seară, conducerea clubului constănţean a invitat cele patru echipe la un banchet de sfârşit de sezon, la Restaurantul “Temple”. Organizatorii au pregătit mai multe surprize jucătorilor, între care şi un tort în formă de teren de volei, cu tot cu jucători... în miniatură, şi cu o dedicaţie pentru echipa constănţeană: „Tomis, te iubim”! Petrecerea s-a prelungit mult după miezul nopţii, mai ales că Ilieş, Purice, Feher, Ciortea, Borota şi alţii şi-au demonstrat talentul de cântăreţi alături de un taraf de lăutari...

ILIEŞ, LA AL 10-LEA TITLU DE CAMPION DIN CARIERĂ! Sergiu Ilieş a devenit recordman la capitolul titluri naţionale câştigate în ultimii 30 de ani. Voleibalistul zălăuan a acumulat zece campionate câştigate: cu Elcond Zalău (1997, 1998 şi 1999), cu Deltacons Tulcea (2003, 2004 şi 2005), cu Hypo Tirol Innsbruck (Austria - 2006), cu CVM Tomis Constanţa (2007 şi 2008) şi cu Remat Zalău (2010). „Nu poţi să simţi la al zecelea titlu o plăcere mai mare sau mai mică decât la primul. Întotdeauna este o supersatisfacţie, pentru că a mai trecut un an de zile în care ştii că ai muncit suficient ca să fii primul. Zalăul a demonstrat pe final că este cea mai puternică echipă, deşi la începutul campionatului Constanţa era creditată cu prima şansă”, a declarat Ilieş.