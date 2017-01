CVM Tomis, cu un picior în semifinalele Cupei României

Club Volei Municipal Tomis Constanţa, cîştigătoarea ultimelor patru ediţii ale Cupei României la volei masculin, a luat o serioasă opţiune pentru calificarea în semifinalele ediţiei 2008-2009, în urma victoriei obţinute aseară, la Zalău, în manşa tur din sferturile de finală ale competiţiei. CVM Tomis s-a impus, cu 3-1, în faţa echipei locale Remat, pe seturi: 25-23, 25-21, 22-25, 25-19, şi nu mai poate avea emoţii în returul programat miercurea viitoare la Constanţa. Echipa gazdă, aflată într-o formă foarte bună în acest început de an, a abordat jocul cu o mare ambiţie şi a început foarte bine în primele trei seturi. Campionii şi-au respectat însă statutul şi au revenit pe tabelă, cedînd doar parţialul al treilea. În setul patru, sălăjenii au ţinut tot mai greu pasul, pierzînd partida cu 3-1. „Aşa cum ne aşteptam, a fost un meci dificil, contra unei echipe cu Gontariu în mare formă. Am început ceva mai greu, dar apoi ne-am revenit şi cred că victoria cu 3-1 ne dă prima şansă la calificarea în semifinale. Nu cred că vom avea probleme în returul de la Constanţa”, a declarat, după meci, Radu Began, căpitanul echipei constănţene. „A fost un meci aşa cum ne aşteptam, ţinînd cont de perioada foarte bună a echipei adverse. Gazdele au dat o replică foarte bună, dar echipa mea a jucat concentrat de la începutul partidei. Am avut şi perioade foarte bune, dar şi destule execuţii greşite. Sînt mulţumit de rezultat, mai ales că am avut de parcurs un drum atît de lung pînă aici. Cred că echipa calificată mai departe se va decide miercurea viitoare, la Constanţa”, a spus antrenorul principal al Tomisului, Stelio De Rocco. Tehnicianul canadian a trimis în teren aceeaşi formulă de start ca în celelalte trei meciuri oficiale jucate de Tomis în 2009: Firpo - Lică, Began, Brinkman, Ashlei, Daivison şi Tănăsescu - libero. Au mai jucat: Miseikis, Voinea şi Pereu. Constănţenii vor rămîne la Zalău pînă la sfîrşitul acestei săptămîni, pentru că sîmbătă, de la ora 17.30, Remat şi CVM Tomis se vor întîlni din nou, de data aceasta în campionat. În celelalte partide tur din sferturile Cupei României s-au înregistrat următoarele rezultate: VCM Piatra Neamţ - Unirea Dej 3-0 (jucat în devans); Steaua - Constam Buzău 3-0; U. Cluj - Dinamo 1-3. Returul se joacă pe 4 februarie.