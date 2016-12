CVM Tomis debutează în noul sezon

Sîmbătă sînt programate partidele primei etape a Diviziei A1 la volei masculin, ediţia 2009-2010. Campioana ultimelor trei ediţii, Club Volei Municipal Tomis Constanţa, debutează în noul sezon pe terenul Daciei Buzău, fosta Constam, o formaţie care din cauza problemelor financiare a rămas în vară fără toţi jucătorii importanţi. Cu probleme de lot va aborda acest prim meci oficial şi gruparea de pe Litoral, care nu poate utiliza niciunul dintre stranieri! „Meciul cu echipa din Buzău se anunţă unul uşor, dar noi avem probleme cu legitimarea jucătorilor străini, pentru că noul regulament de transferări prevede că hîrtiile trebuie să circule în original de la Federaţia Română de Volei la FIVB (n.r. - Federaţia Internaţională de Volei) şi de acolo să vină înapoi. Acest circuit a durat destul de mult, dar cu siguranţă vom avea lotul complet în Cupa României. În această situaţie sînt toţi cei şapte străini, care necesită pentru legitimare certificat internaţional de transfer. Nu este o problemă dacă pierdem la Buzău. Pentru noi important este să cîştigăm Cupa României. După aceea, campionatul este lung”, a declarat Sorin Strutinsky, preşedintele clubului constănţean. „Nu numai Tomis are aceste probleme, ci şi celelalte echipe din campionat care au jucători străini. Dacă nu sîmbătă, cu siguranţă luni actele vor ajunge înapoi la Federaţia Română de Volei, iar la Cupa României vom avea tot lotul la dispoziţie”, a anunţat, vineri seară, directorul sportiv al Tomisului, Milen Uzunov. În acest condiţii, CVM Tomis se va baza la Buzău pe opt jucători, cei şapte români dintre cei 14 componenţi ai lotului, plus coordonatorul Răzvan Parpală, fost jucător la CVM Tomis şi, sezonul trecut, chiar la Constam Buzău. „Parpală nu are echipă, deşi a fost în discuţii cu cele din Braşov şi Tg. Mureş. Va rămîne la noi o lună sau două, pînă îşi găseşte o altă echipă, şi ne poate ajuta, mai ales că Despotovski trebuie să stea o săptămînă”, a declarat Uzunov. Voleibalistul macedonean a suferit o indigestie zilele trecute, iar medicul i-a recomandat o săptămînă de pauză, astfel că la Cupa României, turneu programat între 14 şi 17 octombrie la Botoşani, Tomis se va baza pe coordonatorii Firpo şi Parpală. Ceilalţi jucători ai Tomisului care fac deplasarea sîmbătă la Buzău sînt Began, Macovei, Marian Pavel, Voinea, Dumitrache, Tănăsescu şi Mihăilă. Pe banca formaţiei constănţene va sta secundul Mircea Dudaş, antrenorul principal Stelio De Rocco urmînd să rămînă la Constanţa şi să facă antrenament cu ceilalţi jucători. Partida dintre Dacia şi CVM Tomis va începe la ora 16.30.

Celelalte partide ale etapei: Steaua Bucureşti - U. Cluj; Remat Zalău - SCM U. Craiova; VCM Piatra Neamţ - CVM Braşov; Dinamo Bucureşti - Explorări Baia Mare. Partida Unirea Dej - Torpi Tg. Mureş a fost amînată.