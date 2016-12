CVM Tomis debutează în retur

Sâmbătă sunt programate partidele din etapa a 12-a a Diviziei A1 la volei masculin, prima din returul sezonului regulat. CVM Tomis Constanţa, singura formaţie neînvinsă în tur, va debuta în deplasare, urmând să întâlnească, în sala Constructorul din Capitală, nou promovata CSM Bucureşti. Partida va începe la ora 12.00 şi va fi televizată în direct de postul Digi Sport. Va fi primul meci oficial pentru noul antrenor principal al echipei, bulgarul Ljubomir Gerasimov, care l-a înlocuit în urmă cu zece zile pe Viktor Sidelnikov. „Ştiu despre CSM că este o echipă bună, însă Tomis este superioară şi sunt convins că vom câştiga. Am studiat adversarii pe video, le-am analizat punctele tari şi punctele slabe, apoi am pus la punct tactica de joc. Nu cred că vom avea probleme”, consideră Gerasimov. „Va fi un meci destul de greu, pentru că ei vor juca pe teren propriu, într-o sală dificilă din câte am auzit, iar noi debutăm într-o nouă formulă. Un nou antrenor, un nou coordonator, alţi doi jucători nou veniţi, care nu cunosc campionatul intern. Sper să trecem cu bine peste acest meci”, spune Radu Began, căpitanul echipei constănţene. „Pot spune că este un nou început pentru noi, avem un nou antrenor, colegi noi, însă meciul de la Bucureşti este foarte important şi trebuie să debutăm cu dreptul. Mergem acolo cu gândul numai la victorie şi vrem să şi arătăm în teren lucrul acesta”, adaugă Petrişor Macovei. În meciul de sâmbătă îşi vor face debutul la CVM Tomis şi cele trei achiziţii făcute de echipa constănţeană în intersezon: coordonatorul american Tyler Hildebrand, universalul bulgar Mincho Minchev şi universalul kazah Svyatoslav Miklashevich. Partida va fi arbitrată de Cristian Santa (Cluj) şi Nicolae Marin (Galaţi).

Celelalte meciuri programate sâmbătă în etapa a 12-a din Divizia A1: CSMU LPS Suceava - Steaua Bucureşti (ora 12.00); Ştiinţa Explorări Baia Mare - U. Cluj (ora 15.00, în direct pe Digi Sport Plus); VCM LPS Piatra Neamţ - Remat Zalău (ora 17.00); Unirea Dej - SCMU Craiova (ora 17.00); Torpi Tg. Mureş - Dinamo Bucureşti 0:3 (Torpi a fost exclusă din campionat şi va pierde cu 0:3 toate meciurile din retur).

DRAGOŞ PAVEL AR PUTEA REVENI LA CVM TOMIS. Starea de urgenţă instaurată în Tunisia, în urma violenţelor declanşate de contestatarii fostului preşedinte Zine El Abidine Ben Ali şi al apropiaţilor săi, i-a determinat pe străinii aflaţi în această ţară să părăsească de urgenţă statul african. Printre ei se numără şi voleibalistul român Dragoş Pavel, care juca la echipa Saydia Sport. Pavel a fost nevoit să se întoarcă în România şi ar putea reveni la CVM Tomis Constanţa. Internaţionalul român va încerca să obţină dreptul de joc la Tomis, pentru că este legitimat la echipa constănţeană, însă rămâne de văzut care va fi poziţia FR Volei în acest sens.

Clasament

1. CVM Tomis 11 11 0 33: 8 31

2. Remat Zalău 11 10 1 32: 9 29

3. Dinamo Bucureşti 11 9 2 28:11 25

4. Unirea Dej 11 7 4 25:17 21

5. Explorări Baia Mare 11 7 4 23:18 20

6. VCM Piatra Neamţ 11 5 6 20:21 16

7. CSM Bucureşti 11 4 7 19:23 14

8. Steaua Bucureşti 11 4 7 16:23 13

9. U. Cluj 11 4 7 19:25 12

10. SCM U. Craiova 11 4 7 17:25 12

11. Torpi Tg. Mureş 11 1 10 9:32 3

12. CSMU LPS Suceava 11 0 11 4:33 2