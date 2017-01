CVM Tomis debutează, mîine, în noul sezon

După o pauză de aproape cinci luni, Divizia A1 la volei masculin se reia mîine cu cinci dintre cele şase partide ale primei etape, meciul dintre Explorări Baia Mare şi Steaua urmînd să se joace pe 1 octombrie. Partida de la Baia Mare a fost amînată deoarece echipa băimăreană organizează, astăzi şi mîine, turneul final al Cupei Balcanice, la care vor mai participa formaţiile Buyuksehir Belediyesi Istanbul (Turcia), Ribnica Kraljevo (Serbia) şi AO Kifissia (Grecia).

Sîmbătă, Club Volei Municipal Tomis Constanţa va evolua pe teren propriu, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor, cu o nou promovată, Rapid Bucureşti, o echipă care în mod normal nu îi poate pune probleme deosebite. De altfel, formaţia constănţeană şi-a propus din nou să cîştige competiţiile interne, la fel ca în ultimii doi ani, dar şi să ajungă măcar în Final Four-ul Cupei CEV, principalul obiectiv al clubului. „În noul sezon sper să fim mai buni şi să ne îndeplinim obiectivul în Cupa CEV. Echipa are un potenţial bun şi sper ca noii veniţi să se integreze cît mai repede şi să aibă mentalitatea pe care o doresc de la acest grup. În noul sezon voi avea o nouă atitudine, mai agresivă şi mai exigentă, iar de la jucători aştept să fie mai competitivi, să-şi depăşească limitele şi să aibă mai multă încredere în ei”, a declarat antrenorul principal Stelio De Rocco. „Vrem neapărat să jucăm în Final Four, acolo unde ajung numai echipe valoroase, care te obligă să te autodepăşeşti şi să dai cel mai bun randament”, spune Laurenţiu Lică, jucătorul care a revenit la Constanţa după trei ani şi a găsit echipa mult schimbată: „Am promis că mă întorc la Constanţa şi am găsit un club mult mai bine pus la punct, o echipă foarte bine organizată şi cu gînduri mari pentru viitor”. Proaspăt tătic, Lică are acum un motiv în plus pentru a obţine cît mai multe victorii: “Sînt fericit şi eu şi soţia mea (n.r. - Eliana). Avem o fetiţă extrem de frumoasă, Emeea. Miercuri a fost o zi specială din toate punctele de vedere”.