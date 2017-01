CVM Tomis, diamantul Constanţei

Club Volei Municipal Tomis Constanţa, campioana şi deţinătoarea Cupei României, şi-a prezentat, aseară, oficial, la Hotelul “Malibu”, lotul de jucători care va aborda sezonul 2008-2009, precum şi staff-ul tehnic. Obiectivele echipei sînt cîştigarea campionatului şi cupei în ţară, iar pe plan internaţional, cîştigarea Cupei CEV. “Echipa de volei este diamantul Constanţei la ora actuală. Primăria Constanţa a obişnuit atît România, cît şi alte ţări, şi cu performanţele obţinute în sport”, a declarat Radu Mazăre, primarul Constanţei. “Chiar dacă obiectivul este îndrăzneţ, vă asigur că vom aduce şi o cupă europeană la Constanţa sau vom obţine măcar calificarea în Final Four”, a spus Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis.

Echipa momentului în voleiul românesc, Club Volei Municipal Tomis Constanţa, şi-a prezentat aseară, la Hotelul “Malibu”, lotul şi staff-ul tehnic cu care va aborda sezonul viitor. În prezenţa celor mai fideli suporteri, a sponsorilor clubului şi oficialităţilor locale, festivitatea a debutat cu un scurt film despre cele mai importante momente din sezonul trecut, film realizat de TV Neptun. A urmat prezentarea jucătorilor din lot, care a fost completat chiar săptămîna aceasta cu încă un voleibalist, Steve Brinkman. Internaţionalul canadian are 30 de ani, 2,03 m înălţime şi poate evolua pe postul de centru sau universal. Brinkman este aşteptat astăzi la Constanţa, iar de mîine va intra în programul de pregătire al echipei. Aşa cum se obişnuieşte, au luat cuvîntul în continuare reprezentanţii jucătorilor, antrenorul principal şi conducătorii clubului.

„Vă mulţumesc că sînteţi alături de noi şi la acest început de sezon! Noi vom vorbi mai mult pe teren şi sper că evoluţiile noastre vor fi pe măsura aşteptărilor. Sper să obţinem iarăşi eventul şi să nu dezamăgim în Cupele Europene”, a declarat Radu Began, căpitanul echipei. Argentinianul Sebastian Firpo, transferat în vară la Constanţa, a ţinut să facă un apel către suporterii constănţeni: „Sînt bucuros că am venit aici, în România, şi că joc la echipa din Constanţa. Se aşteaptă mult de la noi în acest sezon, mai ales în Cupele Europene, şi vă aşteptăm pe toţi la sală, să fiţi alături de noi!” Antrenorul principal, canadianul Stelio De Rocco, i-a salutat pe cei prezenţi în limba română şi s-a declarat optimist în privinţa sezonului care începe sîmbătă: „Sînt la al doilea sezon aici, la Constanţa, şi nu am avut nicio ezitare atunci cînd mi s-a cerut să rămîn încă un an. Anul acesta, obiectivele clubului sînt foarte îndrăzneţe şi sînt convins că jucătorii vor putea să ne aducă bucuriile aşteptate!”

Tomis şi-a propus obiective de vîrf pentru noul sezon

Sorin Strutinsky, preşedintele clubului, a reamintit că Tomis îşi doreşte sezonul acesta cîştigarea campionatului intern, a Cupei României şi a Cupei CEV. „Vă mulţumesc tuturor celor care sînteţi prezenţi aici şi vă asigur că vom aduce şi o cupă europeană la Constanţa sau măcar vom ajunge în Final Four. Bugetul clubului este pregătit să susţină aceste performanţe. Sigur că obiectivul este îndrăzneţ şi sper să depăşim toate obstacolele, mai ales formaţia din Grecia sau Polonia cu care am putea juca în turul secund. Mai sper ca din acest an să vină mai mulţi suporteri în sală, pentru că întotdeauna performanţa aduce oamenii la meciuri. Vă aştept pe toţi alături de noi, la sală sau măcar în faţa televizoarelor!”, a declarat Strutinsky. „Îmi doresc ca echipa să repete eventul reuşit în ultimii doi ani şi să devină o forţă în Europa. Fiţi alături de noi la toate meciurile!”, a spus deputatul Eduard Martin, vicepreşedintele CVM Tomis şi fost jucător de volei. A luat cuvîntul apoi reprezentantul unuia dintre sponsorii campioanei, Kay Thorkildsen, preşedintele Westhouse Group: „Mă bucur că putem susţine această echipă de volei bine organizată, căreia îi doresc mult succes în noul sezon!” Ca în fiecare an, primarul Radu Mazăre a fost alături de voleibaliştii constănţeni la acest nou început de drum: „Primăria Constanţa a obişnuit atît România, cît şi alte ţări, cu performanţele obţinute în sport. Se ştie că am sprijinit şi sprijinim în continuare multe evenimente sportive şi multe cluburi din Constanţa. Echipa de volei este diamantul Constanţei la ora actuală şi ţin să-i mulţumesc prietenului şi partenerului meu Sorin Strutinsky pentru că susţine voleiul constănţean, să le mulţumesc jucătorilor, antrenorilor şi sponsorilor acestei echipe!” DSJ Constanţa, prin directorul Elena Frîncu, le-a oferit un cadou simbolic jucătorilor şi antrenorilor de la Tomis: „Este o onoare pentru DSJ să fie aici, alături de cea mai bună echipă constănţeană din ultimii doi ani!” După încheierea prezentării, jucătorii au acordat autografe şi au ciocnit o cupă de şampanie cu cei prezenţi.

Laurenţiu Lică, proaspăt tătic!

Revenit la Constanţa după trei ani, căpitanul echipei naţionale a României, Laurenţiu Lică, a devenit, pentru prima oară, tătic! Soţia sa, Eliana, i-a dăruit, ieri, la ora 11.40, o superbă fetiţă (50 cm, 2,900 kg), care va purta numele Emeea.

Lotul echipei CVM Tomis Constanţa pentru sezonul 2008-2009

1. Ashlei NEMER (Brazilia) extremă (1,92 m, 27 ani)

2. Radu BEGAN (România) centru (2,03 m, 31 ani)

3. Petrişor MACOVEI (România) centru (2,02 m, 28 ani)

4. Sebastian FIRPO (Argentina) coordonator (1,90 m, 31 ani)

5. Valentin PEREU (România) extremă (1,98 m, 29 ani)

6. Goran IVKOVIC (Serbia) centru (1,98 m, 29 ani)

7. Răzvan TĂNĂSESCU (România) libero (1,85 m, 29 ani)

8. Miklos TORONYAI (Ungaria) coordonator (1,89 m, 29 ani)

9. Florin VOINEA (România) extremă (1,87 m, 27 ani)

10. Mihai MIHĂILĂ (România) libero (1,81 m, 25 ani)

11. Ferreira DAIVISON (Brazilia) extremă (2,00 m, 28 ani)

12. Teodor MILOTIN (România) centru (2,00 m, 29 ani)

13. Laurenţiu LICĂ (România) universal (1,99 m, 28 ani)

15. Steve BRINKMAN (Canada) centru (2,03 m, 30 ani)

16. Arvydas MISEIKIS (Lituania) universal (2,00 m, 21 ani)

Antrenor principal: Stelio DE ROCCO (Canada)

Antrenor secund: Luca DONATI (Italia)

Antrenor secund - statistician: Mircea DUDAŞ (România)