CVM Tomis, doi paşi greşiţi la Bucureşti

După înfrângerea de vineri, 0:3 cu Remat Zalău, Club Volei Municipal Tomis Constanţa nu mai avea voie să facă paşi greşiţi la Bucureşti, în primul turneu al locurilor 1-4 din Divizia A1 la volei masculin, găzduit de Sala “Extreme”. Sâmbătă seară, în partida cu Unirea Dej, CVM Tomis a cedat primul set, dar şi le-a adjudecat pe următoarele trei, obţinând un succes abolut necesar, cu 3:1. „A fost un meci foarte strâns împotriva Dejului. Am făcut un pas important pentru a redeveni echipa din finalul turului. Ne-am regăsit plăcerea de a juca”, a spus, după victoria cu Unirea, antrenorul secund al Tomisului, Mircea Dudaş. Din păcate, a urmat, ieri, duelul cu Dinamo, în care în tabăra Tomisului au apărut, din nou, prea multe greşeli, iar echipa bucureşteană a câştigat primele două seturi. Revenirea din setul al treilea nu a fost concretizată şi în setul următor de voleibaliştii Tomisului, care, după ce au egalat la 21, nu au mai punctat până la final, permiţând dinamoviştilor să se impună cu 3:1. „Cu Dinamo nu am mai reuşit să repetăm evoluţia din meciul de sâmbătă. Am încercat mai multe variante de joc în meciul cu Dinamo, dar a fost una dintre acele zile în care nu îţi iese nimic”, a spus Sebastian Firpo, coordonatorul de joc al Tomisului. „A fost un meci intens cu Dinamo, care a jucat foarte bine. Ne-am revenit în setul al treilea, dar în setul patru am comis prea multe erori”, a fost părerea lui Romero, utilizat sâmbătă şi duminică, la schimbare, pe postul de extremă. „Nu suntem încă pregătiţi să jucăm trei meciuri în trei zile, pentru că avem o echipă cu jucători în vârstă şi doar două extreme. Avem probleme la preluare şi în atac şi nu avem rezerve care să înlocuiasă cu succes titularii”, a declarat Viktor Sidelnikov, antrenorul principal al Tomisului.

Evoluţia scorului în partida CVM Tomis - Unirea Dej 3:1 - setul 1: 1:0, 4:2, 8:6, 8:10, 12:12, 14:13, 16:14, 19:16, 19:19, 21:22, 23:23, 27:29; setul 2: 1:0, 4:2, 5:5, 8:7, 12:10, 16:14, 19:16, 25:21; setul 3: 0:1, 4:4, 8:7, 12:9, 12:12, 16:15, 19:19, 23:19, 25:22; setul 4: 1:0, 4:1, 4:5, 5:8, 8:9, 9:11, 13:11, 16:12, 19:15, 25:18.

Evoluţia scorului în partida CVM Tomis - Dinamo 1:3 - setul 1: 0:1, 4:2, 6:6, 8:7, 11:12, 14:14, 16:15, 20:19, 22:22, 22:25; setul 2: 1:0, 4:4, 6:8, 13:11, 13:14, 15:16, 16:20, 18:20, 20:25; setul 3: 1:0, 3:5, 6:5, 8:7, 12:7, 14:8, 16:11, 19:11, 25:18; setul 4: 2:0, 3:3, 5:4, 7:8, 7:11, 10:15, 13:16, 14:19, 17:20, 21:21, 21:25.

Antrenorii Tomisului, Viktor Sidelnikov şi Mircea Dudaş, au folosit în cele două meciuri următorii jucători: Firpo, Despotovski, Svetozarevic, Dumitrache, Began (cpt.), Macovei, Hernandez, Voinea, Szalai, Romero, Sajnberger şi Tănăsescu - libero.

Rezultate - primul turneu al locurilor 1-4 (la Bucureşti) - vineri: Dinamo Bucureşti - Unirea Dej 3:1 (14:25, 25:13, 25:15, 25:21), CVM Tomis - Remat Zalău 0:3 (16:25, 25:27, 22:25); sâmbătă: Dinamo - Remat 2:3 (25:21; 21:25; 25:14; 20:25; 7:15); Dej - CVM Tomis 1:3 (29:27, 21:25, 22:25, 18:25); duminică: CVM Tomis - Dinamo 1:3 (22:25, 20:25, 25:18, 21:25); Remat - Dej 3:0 (25:22, 25:23, 25:19).

Rezultate - primul turneu al locurilor 5-8 (la Cluj-Napoca) - vineri: Torpi Tg. Mureş - VCM Piatra Neamţ 0:3, Explorări Baia Mare - U. Cluj 3:2; sâmbătă: Explorări - Torpi 3:1, Cluj - Piatra Neamţ 0:3; duminică: Piatra Neamţ - Explorări 0:3; Cluj - Torpi 3:1. Clasament: 5. Baia Mare 16p; 6. Piatra Neamţ 14p; 7. Tg. Mureş 13p; 8. Cluj 11p; primul turneu al locurilor 9-12 (la Bucureşti, Sala Regimentului de Gardă) - vineri: Steaua Bucureşti - Dacia Buzău 3:0; sâmbătă: SCM U. Craiova - Buzău 3:1; duminică: Craiova - Steaua 2:3. Clasament: 9. Steaua 16p; 10. Craiova 13p; 11. Buzău 10p. CVM Braşov a fost exclusă din campionat.

Adrian LUNGU, Gabriel TURCU

Clasament turneu locurile 1-4

1. Remat Zalău 9 6 3 22:11 15

2. Dinamo 9 6 3 20:15 15

3. CVM TOMIS 9 4 5 14:17 13

4. Unirea Dej 9 2 7 9:22 11