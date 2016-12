CVM Tomis domină categoric voleiul masculin românesc

Club Volei Municipal Tomis Constanța este foarte aproape de a obține un record istoric pentru România și o performanță rară în sportul mondial, aceea de a încheia neînvinsă sezonul 2014-2015 din Divizia A1 la volei masculin. Campioana ultimelor două ediții este foarte bine plasată în cursa pentru al treilea titlu național consecutiv, grație valorii superioare a lotului, dar și măiestriei celor doi antrenori, Martin Stoev și Radu Began. Conducerea clubului a reușit să formeze în acest sezon cea mai valoroasă echipă din istoria grupării constănțene, iar performanțele obținute de Zhekov și compania au fost pe măsură. Calificarea în play-off-ul Ligii Campionilor, premieră absolută pentru voleiul românesc în noul format al fostei Cupe a Campionilor Europeni, și cele 24 de victorii consecutive obținute în acest campionat sunt grăitoare în acest sens, iar asta în condițiile în care nivelul campionatului intern este cel mai ridicat din ultimii ani!

UN CAMPIONAT MAI PUTERNIC ȘI MAI ECHILIBRAT COMPARATIV CU SEZONUL TRECUT

„Campionatul acesta e foarte puternic și se vede după numărul mare de surprize. Constanța a fost mare favorită de la început și nu are nicio înfrângere pentru că are o echipă foarte bună, cu jucători de mare valoare”, a recunoscut centrul Marius Șoloc, de la Dinamo București. „Tomis a dominat competițiile interne, în primul rând pentru că a avut cel mai mare buget dintre echipele românești. Am avut jucători mai valoroși, mai ales că formația noastră a fost gândită pentru un parcurs cât mai bun în Liga Campionilor. Iar nivelul din Ligă este superior celui din România. Cum și în grupa din Liga Campionilor am ieșit pe primul loc, era normal să dominăm și competițiile interne. În opinia mea, nivelul din acest campionat a fost mai ridicat decât anul trecut. Avem un campionat mai puternic și mai echilibrat, de aceea au fost și atâtea partide în care ne-am impus foarte greu”, a declarat bulgarul Andrey Zhekov, căpitanul Tomisului. „Se poate spune că, până acum, echipa noastră are un sezon istoric, mai ales că am reușit să ne calificăm mai departe din grupa Ligii Campionilor, o performanță extraordinară pentru noi. În rest, în competițiile interne nu am realizat deocamdată nimic, pentru că avem de cucerit două trofee. De acum încolo, pentru noi, fiecare meci care urmează este cel mai important al acestui sezon. Mai întâi, partida cea mai importantă a sezonului este cea de sâmbătă cu Dinamo, în care trebuie să învingem și să obținem calificarea în finala campionatului. Apoi, ne vom pregăti în liniște pentru semifinala cu Craiova din Cupa României”, a adăugat sârbul Bojan Janic, una dintre extremele constănțenilor.

NUMĂRUL DE VICTORII CONSECUTIVE AR PUTEA AJUNGE LA 36!

CVM Tomis are acum 30 de victorii consecutive în cele două competiții interne, campionat și Cupa României. Este vorba despre ultimele patru meciuri din sezonul precedent (ultimul din semifinala cu Dinamo și cele trei ale finalei cu CSVM Zalău) plus alte 26 din sezonul actual: 24 în Divizia A1 și două în Cupa României. Un sezon fără înfrângere stă, fără îndoială, la îndemâna voleibaliștilor constănțeni, niciunul dintre ei nereușind așa ceva în carieră! „În sezonul trecut, când am evoluat în China, am câștigat toate meciurile până la finală, când am pierdut două dintre cele trei partide jucate. Am avut 23 de victorii și două înfrângeri, ambele în finală. Personal, nu știu ca vreo echipă din lume să fi câștigat titlul național fără înfrângere”, a afirmat Janic. „Nu îmi amintesc de o altă echipă care să câștige toate partidele jucate într-un campionat. Atunci când eram tânăr și jucam la Levski Sofia, parcă am reușit un asemenea parcurs în Bulgaria, dar nu sunt sigur. E mult de atunci. Parcă am pierdut un singur meci în acel sezon. Până acum, pentru noi totul a fost perfect, să vedem cum se va termina. Nu va fi deloc ușor, pentru că parcursul nostru e tot mai dificil de la meci la meci. Toți adversarii noștri socotesc că mai devreme sau mai târziu vom pierde și noi vreo partidă, este ceva absolut normal în viață, așa că își doresc ca ei să fie aceia care ne încheie seria pozitivă. Nu uitați că de-a lungul sezonului au mai fost meciuri în care a fost cât pe ce să pierdem, cu Steaua, cu Baia Mare, cu CSM, dar în cele din urmă ne-am revenit și am învins. Din fericire, nu mai este mult de jucat din acest sezon și ne dorim încă o victorie în semifinala cu Dinamo, două în Final Four-ul Cupei României și trei în finala campionatului. Cu siguranță, dacă vom câștiga aceste șase meciuri vom intra în istorie, dar pentru mine cel mai important va fi să cucerim trofeele respective, titlul național și Cupa României”, a conchis Zhekov.

MÂINE, TOMIS JOACĂ LA BUCUREȘTI, CU DINAMO

Voleibaliștii constănțeni pleacă astăzi la București, iar diseară se vor antrena în Sala „Dinamo“, care va găzdui mâine, de la ora 17.00, a treia partidă cu Dinamo din semifinala campionatului. Tomis conduce cu scorul general de 2-0 și mai are nevoie de un singur succes pentru a primi dreptul de a juca în finala Diviziei A1. Dacă Dinamo se impune sâmbătă, duminică este programat meciul al patrulea, tot la București, dar de la ora 15.00.