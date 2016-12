CVM Tomis, eliminare incredibilă din Cupa CEV

MONTPELLIER A PRODUS SURPRIZA. Deşi a plecat la Montpellier cu prima şansă la calificare, graţie succesului cu 3:0 din tur, de la Constanţa, CVM Tomis a ratat incredibil accederea în optimile Cupei CEV şi, implicit, obiectivul european al sezonului, calificarea în Final Four-ul acestei competiţii. Echipa nu a fost eliminată din Europa, urmând să continue în GM Capital Challenge Cup, însă peste această dezamăgire se trece mai greu decât anul trecut, când Tomis ceda în faţa austriecilor de la Hypo Tirol Innsbruck. „Cred că a fost cel mai prost joc al Tomisului în ultimul an. Nu mă aşteptam la o astfel de evoluţie. Jucătorii nu au fost determinaţi, nu au avut clarviziune în joc şi au comis multe greşeli personale”, a declarat Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis. Pe lângă avantajul victoriei din tur, campioana Romaniei a întâlnit la Montpellier o echipa aflată într-o gravă criză de efectiv: trei jucători erau accidentaţi, Stein, Lyneel şi Jaumel, iar Brachard nu se antrenase deloc după meciul de campionat de sâmbătă! Chiar şi în condiţiile în care avea pe banca de rezerve doar doi jucători de 20 de ani, Montpellier nu s-a resemnat cu postura echipei învinse şi a luptat până la capăt. „Ne-am propus să facem un meci cât mai bun. Cred că Tomis a venit un pic relaxată, după 3-0 acasă. Iată însă că voleiul te face uneori să regreţi enorm. Nu credeam că echipa din Constanţa poate pierde patru seturi la rând, chiar şi în deplasare. Dar iată că s-a întâmplat acest lucru şi mă bucur că am reuşit această surpriză”, a declarat Laurenţiu Lică, fostul jucător al Tomisului. „Cred că echipa din Constanţa a început meciul la un nivel inferior faţă de meciul tur, nu a mai atacat la fel de bine, iar noi am reuşit să blocăm şi să ne apărăm foarte bine. Am început bine meciul, ne-a ieşit aproape totul, iar adversarilor le-a fost greu să mai revină la un ritm susţinut după un start mai relaxat”, a spus antrenorul gazdelor, Arnaud Josserand.

MECIUL S-A RELANSAT ÎN SETUL 3. Într-adevăr, la scorul de 16-8 şi 19-11 pentru Montpellier, în setul 3, Began şi Firpo au fost înlocuiţi de Macovei şi Despotovski, două schimbări care păreau să aibă ca scop odihnirea titularilor înaintea “setului de aur”. Din acest moment, Tomis a renăscut şi a egalat la 24, spre bucuria celor aproximativ 150 de suporteri care au încurajat echipa din tribunele Palatului Sporturilor “Pierre de Coubertin” din Montpellier. Din păcate, echipa noastră a pierdut setul doar pe mâna arbitrilor Jose Maria Sanchez Gonzalo (Spania) şi Lidio Ferreira (Portugalia), care, la 25-25, au judecat în favoarea gazdelor două puncte controversate. Însă nu arbitrii au decis, în cele din urmă, echipa calificată, pentru că oaspeţii au condus în “setul de aur” cu 13-10, dar… scorul final este cel care rămâne în statistici: Montpellier - CVM Tomis 3:0 (25:17, 25:16, 27:25) şi 17:15 în “setul de aur”. „Adversarii ne-au surclasat, iar noi am atacat poate la 25% din capacitate. Am greşit mult şi nu am pus mingea jos. Am revenit pe finalul setului 3, dar nu am fost capabili să cîştigăm setul, poate şi din cauza unor decizii controversate ale arbitrilor. Acum nu ne rămâne decât să privim înainte, spre meciul de sâmbăt, din campionat, şi spre viitorul obiectiv din Cupa Challenge”, a declarat Stelio De Rocco, antrenorul principal al Tomisului, care nici el nu a luat marţi seară cele mai inspirate decizii. „Nu ştiu dacă domnului Stelio De Rocco îi place cum a jucat echipa. Schimbările au fost neinspirate. Nu avea ce să caute canadianul Toon (n.r. - Van Lankvelt) atâtea minute pe teren fără să pună mingea jos. Nu-mi place deloc modul în care evoluează echipa, chiar dacă am fost furaţi de arbitru în setul 3, la ultimele două mingi”, a mai spus Strutinsky.

Următorul meci al campioanei României este programat sâmbătă, în Sala Sporturilor din Constanţa, de la ora 17.00, contra Universităţii Cluj.

De la Montpellier, Gabriel TURCU