CVM Tomis, eliminată de o echipă mai bună

CVM Tomis Constanţa şi-a încheiat sâmbătă parcursul european în Cupa Challenge la volei masculin, oprindu-se în semifinalele competiţiei. După şapte victorii consecutive în tururile precedente, voleibaliştii constănţeni s-au înclinat în faţa polonezilor de la AZS Politechnika Varşovia, care s-au impus în ambele manşe. La returul disputat sâmbătă, în ”Arena Ursynow” din Varşovia, Tomis a reuşit o prestaţie destul de bună, însă valoarea gazdelor şi-a spus cuvântul, iar ”studenţii” au câştigat cu 3:1. „Vom încerca şi anul viitor să ajungem în finală, poate că nu în Challenge Cup, ci în alte cupe europene, mai importante. Astăzi (n.r. - sâmbătă), practic ne-am bătut singuri. Au fost foarte multe greşeli individuale şi ne-a costat. Echipei poloneze nu poţi să-i iei patru-cinci puncte la rând, iar dacă ai pierdut trei puncte în faţa lor, e greu să mai revii”, a spus Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis. „A fost o victorie meritată a gazdelor, care erau favoriţi la calificare după victoria din tur. Mi-a plăcut atmosfera din sală. Se vede că publicul din Varşovia este un bun cunoscător de volei”, a declarat Philip Maiyo, universalul Tomisului.

În ciuda faptului că Tomis este angrenată în lupta pentru titlu în campionatul din România, iar Varşovia a prins ultimul loc calificant în play-off-ul campionatului polonez, locul 8, Politechnika a fost echipa mai bună pe ansamblul celor două manşe şi a ajuns pe merit în finală. A fost poate încă o dovadă a diferenţei clare între cele două competiţii interne! CVM Tomis Constanţa a fost singura echipă din România care a trecut de faza 16-imilor de finală într-o cupă europeană, în condiţiile în care campioana Remat Zalău, eliminată din grupele Ligii Campionilor, a mai jucat şi în faza Challenge Round din Cupa CEV, dar nu a reuşit calificarea în semifinale. Polonia, în schimb, are patru echipe în finalele cupelor europene! PGE Skra Belchatow a pierdut dramatic finala Ligii Campionilor cu Zenit Kazan (Rusia), scor 2:3, după ce a ratat trei mingi de meci în meciul jucat duminică la Lodz. Politechnika Varşovia, aflată la debutul absolut în Cupele Europene, şi Tytan AZS Czestochowa îşi vor disputa trofeul Cupei Challenge, iar Asseco Resovia Rzeszow (echipa lui Adrian Gontariu) va juca finala Cupei CEV cu Dinamo Moscova!

„Diferenţa în joc nu s-a văzut că ar fi atât de mare. Singura diferenţă importantă a fost omogenitatea echipei adverse, care joacă meciuri foarte puternice în campionatul intern, etapă de etapă. Noi am putea juca de la egal la egal şi cu locul 4 din Polonia, însă cu primele trei locuri ar fi foarte greu. Dar ne mai întărim la anul şi vom vedea”, a afirmat Sorin Strutinsky. „Polonia este o forţă în voleiul din Europa, are multe cluburi de valoare, iar asta am simţit şi noi în meciurile cu Politechnika Varşovia. Noi am avut şi dezavantajul de a nu avea în retur echipa completă. Am avut un singur coordonator în lot (n.r. - Lescov, pentru că Blanco este accidentat)”, a adăugat Maiyo.

ÎNAPOI LA CAMPIONAT. Voleibaliştii constănţeni au ajuns acasă abia luni dimineaţă şi au primit o zi liberă. Astăzi, ei vor reveni la antrenamente şi vor demara pregătirea primelor jocuri din semifinalele Diviziei A1 la volei masculin, amânate datorită participării în Cupa Challenge. Tomis va juca primele meciuri din semifinala cu Dinamo Bucureşti joi şi vineri, în Sala Sporturilor din Constanţa. Partidele vor începe la ora 17.00 şi vor fi transmise în direct de Neptun TV.