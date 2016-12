CVM Tomis este mare favorită în fața ultimei clasate

Sâmbătă vor avea loc partidele contând pentru etapa a 20-a din Divizia A1 la volei masculin, antepenultima din sezonul regulat. CVM Tomis Constanța va încheia turul de forță pe care l-a parcurs săptămâna aceasta, cu trei meciuri în deplasare, pe terenul ultimei clasate, Steaua București. Meciul care va opune cei doi poli ai clasamentului va începe la ora 15.00 și se va desfășura în Sala Regimentului de Gardă „Mihai Viteazu”. Evident, formația care nu a pierdut niciun meci în acest campionat pornește cu prima șansă la obținerea celor trei puncte puse în joc, pentru că Steaua se gândește mai mult la partidele din play-out, când va încerca să evite retrogradarea. Pentru a-și îndeplini acest obiectiv, militarii au transferat în iarnă doi internaționali macedoneni, extrema Aleksandar Ljaftov (24 de ani, 1,96 m) și centrul Gjoko Josifov (30 de ani, 2,05 m). „Joi am făcut drumul dintre Dej și București, iar vineri nu am făcut decât un antrenament de recuperare și de pregătire a jocului de a doua zi. Ne dorim în primul rând victoria, pentru că punctele sunt cele mai importante. Steaua este ultima în clasament, dar este o formație care ne poate pune probleme. A făcut câteva transferuri bune în iarnă, a adus jucători străini cu experiență, care pot aduce un plus în evoluția echipei. Vom lua partida foarte în serios, chiar dacă suntem favoriți”, a declarat internaționalul român Andrei Spînu, unul dintre centrii Tomisului.

Tot sâmbătă, în etapa a 20-a, se mai dispută partidele: Dinamo Bucureşti - Arcada Galați (ora 13.30, în direct la Digi Sport 1); Explorări Baia Mare - CSM Bucureşti (ora 17.00); SCM U. Craiova - Banatul Caransebeș (ora 17.00); Unirea Dej - VCM Piatra Neamţ (ora 17.00); CSVM Zalău - Phoenix Şimleu Silvaniei (ora 18.00).

Clasament: 1. CVM TOMIS CONSTANŢA 50p/18j (setaveraj 54:12); 2. CSVM Zalău 47p/18j (50:14); 3. Dinamo Bucureşti 36p (44:31); 4. SCM U. Craiova 33p (45:35); 5. Arcada Galaţi 31p (41:38); 6. CSM Bucureşti 28p (40:37); 7. Unirea Dej 27p (34:39); 8. Explorări Baia Mare 25p (34:43); 9. Banatul Caransebeș 18p (28:46); 10. Phoenix Șimleu 17p (27:47); 11. VCM Piatra Neamţ 16p (25:48); 12. Steaua Bucureşti 11p (21:53).