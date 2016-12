CVM Tomis este pe drumul cel bun

Duminică, în Sala Sporturilor din Constanţa, s-a încheiat încă o ediţie a Cupei Mării Negre la volei masculin, turneu de tradiţie organizat de CVM Tomis Constanţa şi ajuns la ediţia a 8-a. Şi anul acesta la start s-au aflat formaţii puternice ale voleiului european, din Germania, Italia şi Turcia, ţări cu campionate mai puternice decât cel românesc. CVM Tomis a câştigat pentru a şasea oară competiţia pe care o organizează, după ce a învins cu 3:0 pe Istanbul BBSK şi pe VfB Friedrichshafen şi a pierdut cu 0:3 meciul cu BCC-NEP Castellana Grotte.

„Oarecum norocos am câştigat acest turneu. Aş fi vrut să avem trei victorii. Nu ştiu ce să spun, care este valoarea adevărată a echipei noastre, din meciul de sâmbătă sau din cel de duminică. Oricum, cred că suntem pe drumul cel bun, chiar dacă a apărut şi accidentarea lui Gonzalez. Mai există mici erori, dar stăm bine la toate capitolele jocului de volei”, a declarat preşedintele CVM Tomis, Sorin Strutinsky. „A fost un turneu foarte disputat, un turneu în care valoarea echipelor şi-a spus cuvântul. Pentru echipa din Constanţa a fost o confirmare a valorii, dar în acelaşi timp şi o atenţionare asupra modului cum trebuie să lucrăm de acum încolo. Mai avem foarte multe de făcut la echipă, ne aşteaptă un an greu, atât pe plan european, cât şi pe plan naţional”, a spus directorul executiv al clubului, Serhan Cadâr. „Înfrângerea de sâmbătă s-a datorat serviciului nostru slab, care le-a permis adversarilor să joace în voie. Cu siguranţă, dacă Terzic nu acuza o uşoară accidentare, nu am fi pierdut. Cu formaţia germană ne-a intrat bine serviciul, iar echipa adversă nu şi-a putut pune în valoare centrii, care atacă foarte rapid. Blocajul nostru şi apărarea au funcţionat bine, iar asta a făcut diferenţa. Una peste alta, sunt mulţumit, dar mai sunt multe lucruri de pus la punct, în special relaţia noului coordonator cu trăgătorii”, a afirmat antrenorul principal Radovan Gacic.

ACCIDENTAREA LUI GONZALEZ NU ESTE GRAVĂ. Accidentat în meciul de sâmbătă, când a aterizat greşit după un blocaj şi a suferit o entorsă la glezna stângă, coordonatorul cubanez Javier Gonzalez se simte mai bine. Se pare că pronosticul iniţial, o săptămână de pauză, a fost deja infirmat, el urmând să-şi reia mai curând antrenamentele. „Asemenea lucruri apar în sport. Nu poţi controla tot ceea ce se întâmplă în timpul meciurilor. La fileu sar mai mulţi jucători în acelaşi timp şi sunt aproape unii de alţii. Din fericire accidentarea nu este gravă, iar de marţi Gonzalez va reveni la pregătiri”, a spus Gacic. CVM Tomis va susţine primul meci oficial al sezonului sâmbătă, la Piatra Neamţ, în prima etapă a Diviziei A1.