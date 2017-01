CVM Tomis evoluează mîine pe terenul Ştiinţei Bacău

Jucătorii de la CVM Tomis Constanţa pleacă în această dimineaţă spre Bacău, unde mîine vor întîlni echipa locală Ştiinţa, în ultima etapă a turului Diviziei A1 la volei masculin. Partida va începe la ora 11.00 şi va fi transmisă în direct de TV Neptun. În cursul acestei după-amiezi, campionii au prevăzut un antrenament în Sala Sporturilor din Bacău, care va găzdui meciul de sîmbătă. Constănţenii vor aborda jocul cu nou promovata în efectiv complet, pentru că ridicătorul Sebastian Firpo este refăcut după accidentarea de săptămîna trecută.

La şedinţa de pregătire de aseară, jucătorii şi antrenorii Tomisului au primit cu satisfacţie vestea că formaţia de pe Litoral, campioană şi cîştigătoare a Cupei României în sezonul trecut şi calificată în sferturile de finală ale Cupei CEV, a fost desemnată cea mai bună echipă a anului, iar Erkan Togan a fost ales cel mai bun voleibalist constănţean din 2008. „Acum am aflat acest lucru şi eu zic că nu este o surpriză, pentru că rezultatele noastre ne îndreptăţesc să fim pe primul loc. Să nu uităm că şi handbalul merită o asemenea poziţie, dar anul acesta am cîştigat noi! De asemenea, Erkan Togan merită din plin acest titlu, pentru că a fost unul dintre cei mai buni jucători ai echipei noastre cît a evoluat la Constanţa”, consideră căpitanul grupării constănţene, Radu Began. „Faptul că am fost desemnaţi cea mai bună echipă a anului este o mare onoare pentru clubul nostru, pentru jucători, care au obţinut atîtea performanţe în sezonul trecut, dar şi pentru preşedintele Sorin Strutinsky şi conducerea Tomisului. Erkan este un jucător excepţional şi merită acest premiu, este o recunoaştere a evoluţiilor sale pentru echipa noastră”, a declarat şi antrenorul principal Stelio De Rocco.