CVM Tomis, favorită la calificarea în finala Cupei CEV

Club Volei Municipal Tomis Constanţa este foarte aproape de o performanţă istorică, încă una după cele realizate în acest sezon, poate cel mai bun din istoria clubului. Campioana României a înregistrat, în această ediţie a Cupelor Europene, mai multe premiere: trei victorii în grupa de Liga Campionilor, primele victorii în deplasare în Liga Campionilor, prima ieşire din grupă în Liga Campionilor (chiar dacă a fost eliminată din LC, a continuat în Cupa CEV, a doua ca importanţă dintre competiţiile europene de volei), prima semifinală de Cupa CEV. Ar urma prima finală europeană din istoria clubului, performanţă pe care constănţenii o pot realiza în returul de duminică, programat în Sala Sporturilor, de la ora 18.00.

PARIZIENII AU CĂZUT FIZIC DIN SETUL 3 Voleibaliştii Tomisului au revenit acasă aseară şi ne-au oferit câteva impresii despre jocul câştigat marţi seară, în capitala Franţei, cu 3:2 (23:25, 20:25, 25:23, 25:13, 15:9), în manşa tur a duelului cu Paris Volley. „A fost un meci pe care, din punct de vedere tehnico-tactic, l-am pregătit foarte bine, iar asta s-a văzut din desfăşurarea jocului. Am început bine, am condus în primul set la diferenţă destul de mare, dar pe final, ei au revenit şi au continuat să joace mai bine şi în setul al doilea. Din al treilea set am revenit noi foarte bine în joc, poate şi pe fondul căderii lor fizice. Din setul 4 s-a văzut că nu au prospeţime şi ne-am impus destul de clar”, a spus centrul Sergiu Stancu. „Am început bine acest joc şi cred că puteam obţine mai mult în primele două seturi. Este totuşi o semifinală, iar ambele echipe sunt valoroase şi au dat totul pentru a ajunge în finală. Am reuşit să ne revenim în cele din urmă şi să obţinem două puncte foarte importante pentru calificare. Cu siguranţă, returul va fi la fel de dificil”, a afirmat extrema Israel Rodriguez, MVP-ul meciului de la Paris.

PUTEREA DE LUPTĂ, CHEIA VICTORIEI DE LA PARIS Aşa cum se vede şi din scorul pe seturi, CVM Tomis a revenit senzaţional în meci, de la 2:0 pentru gazde! Mai mult, parizienii au condus cu 23:22 în setul al treilea, dar nu au reuşit să mai realizeze încă două puncte pentru o victorie cu 3:0! „Diferenţa a făcut-o marea noastră dorinţă de a câştiga. Am mers acolo cu gândul la victorie şi nu am cedat în niciun moment. În plus, pregătirea noastră fizică este mai bună şi asta s-a văzut în acest meci lung, de cinci seturi”, a spus Rodriguez. „S-a văzut dorinţa noastră mai mare de victorie. Am încercat să nu cedăm şi am reuşit să revenim în joc de la doi la zero pentru ei. Am avut şansa noastră, am valorificat-o şi apoi s-a întors cursul jocului”, a opinat Stancu. „Ce a făcut diferenţa? E posibil să fi obosit şi ei, iar echipa franceză are un lot echilibrat şi a fost destul de greu pentru antrenor să decidă cu cine joacă. Stoev în schimb, deşi s-a enervat şi el puţin pe parcurs, a fost mai calm, în sensul că nu a făcut schimbări necugetate. Au jucat foarte bine toţi, dar îl remarc pe Bahov, care a comis foarte puţine greşeli”, a declarat Sorin Strutinsky, preşedintele clubului constănţean. „Am făcut diferenţa după ce am reuşit să ne liniştim. După nervozitatea din setul al doilea, am reînceput să jucăm ca o echipă, am devenit conştienţi că putem pierde meciul cu 3:0 şi am schimbat ritmul de joc”, a explicat antrenorul principal Martin Stoev.

Tot cinci seturi a durat şi manşa tur din cealaltă semifinală. Pe teren propriu, Guberniya Nizhniy Novgorod (Rusia) a dispus ieri, cu 3:2 (25:19, 25:21, 22:25, 22:25, 15:13), de PGE Skra Belchatow (Polonia), astfel că în returul programat duminică, de la ora 21.00, orice este posibil!

POSIBILA FINALĂ, LA BUCUREŞTI? Dacă formaţia constănţeană va reuşi calificarea în finală, sunt şanse mici ca trofeul Cupei CEV 2014 să fie decernat în Sala Sporturilor din Constanţa! Asta pentru că sala nu corespunde din punct de vedere al capacităţii unei finale de Cupă Europeană. „Deocamdată nu este foarte sigur că nu putem juca aici, presupunând că ne vom califica în finală. Dintre criteriile care trebuie îndeplinite, sala din Constanţa nu are capacitatea necesară, de minimum 3.000 de spectatori. După ce ne vom califica, vom purta discuţii cu Confederaţia Europeană de Volei pe această temă. CEV ne-a recomandat ca, în cazul unei eventuale calificări în finală, să avem o sală care să îndeplinească toate condiţiile necesare. Noi vom face toate demersurile pentru a putea juca la Constanţa. Sperăm să găsim înţelegere la CEV, care să ţină seama că am fi pentru prima oară calificaţi într-o finală europeană. În caz contrar, avem varianta Sălii Polivalente din Bucureşti, care este cea mai apropiată şi întruneşte toate condiţiile impuse”, a declarat Serhan Cadâr, director executiv al CVM Tomis Constanţa.

ASTĂZI, CONFERINŢĂ DE PRESĂ LA SALA SPORTURILOR Gruparea constănţeană va organiza astăzi, de la ora 17.00, la Sala Sporturilor, o conferinţă de presă în care va prefaţa meciul de pe teren propriu cu Paris Volley. Organizatorii au anunţat deja că intrarea spectatorilor la jocul de duminică va fi gratuită.