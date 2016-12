CVM Tomis, favorită la calificarea în optimi

CVM Tomis Constanţa şi Ştiinţa Explorări Baia Mare vor susţine astăzi, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, manşa retur a duelului românesc din Cupa Challenge la volei masculin. Învingătoare cu 3:1 în partida tur, jucată în deplasare, formaţia de pe Litoral porneşte cu prima şansă la calificarea în optimile de finală ale competiţiei. Pentru a merge ei mai departe, băimărenii au nevoie de victorie la Constanţa şi de câştigarea setului de aur, care în Cupele Europene la volei decide formaţia calificată mai departe în cazul egalităţii de victorii la capătul dublei manşe, indiferent de scorul pe seturi. Interesant este că săptămâna aceasta, sâmbătă, cele două formaţii se vor întâlni din nou, de data aceasta la Baia Mare, în etapa a doua din returul Diviziei A1! Învingătoarea dintre Tomis şi Explorări va juca în optimile Cupei Challenge cu una dintre formaţiile cipriote Anorthosis Famagusta şi Nea Salamina Famagusta (în tur a fost 1:3).

Atmosfera în tabăra constănţeană este foarte bună. Noile achiziţii se integrează bine, echipa joacă din ce în ce mai spectaculos, iar victoriile vin pe bandă rulantă. În acest sezon, Tomis a pierdut o singură partidă oficială, 1:3 în turul campionatului cu Remat Zalău. „Meciul cu Baia Mare este unul foarte important pentru noi şi consider că avem potenţialul necesar pentru a merge mai departe. Cred că avem prima şansă la victorie”, a declarat ieri, în cadrul conferinţei de presă organizate la Sala Sporturilor, antrenorul secund al Tomisului, Viktor Karagyozov. „Nu trebuie să uităm că echipa din Baia Mare este vicecampioana ţării. Este o echipă bună, are jucători valoroşi şi ambiţioşi, care luptă pentru fiecare punct şi care întotdeauna au făcut meciuri bune contra Tomisului. E greu de învins o asemenea echipă, dar noi am reuşit acest lucru în manşa tur şi sper să o facem şi mâine (n.r. - astăzi). Le cunoaştem atât punctele forte, cât şi punctele slabe. Am pregătit foarte bine acest joc retur şi sperăm să-l câştigăm şi cu ajutorul publicului, pe care îl aşteptăm în număr cât mai mare la sală”, a spus coordonatorul Marin Lescov. „Ca de obicei la meciurile organizate pe teren propriu de CVM Tomis în Cupele Europene, intrarea publicului va fi gratuită. Aşteptăm în tribune cât mai mulţi spectatori, mai ales că echipa joacă din ce în ce mai spectaculos”, a afirmat directorul executiv al grupării constănţene, Serhan Cadâr.

Meciul CVM Tomis Constanţa - Ştiinţa Explorări Baia Mare va fi arbitrat de cuplul Tiran Shaino (Israel) - Zdenko Fatrdla (Slovacia) şi va fi transmis în direct de Neptun TV.