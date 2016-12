CVM Tomis, favorită la Craiova

După înfrângerea de pe teren propriu din etapa trecută, 1:3 cu Unirea Dej, CVM Tomis Constanţa s-a văzut egalată în clasament de Dinamo Bucureşti şi Explorări Baia Mare. Pentru a termina pe primul loc sezonul regulat, campioana en titre nu mai are voie să piardă niciun meci în ultimele patru etape! Dacă vor câştiga tot până la final, constănţenii pot fi 90% siguri de prima poziţie a clasamentului, ceea ce ar însemna şi organizarea ultimului turneu al locurilor 1-4. Până atunci însă mai e destul, iar primul obstacol în faţa campionilor este SCM U. Craiova, echipă nou promovată în primul eşalon, dar al cărei lot cuprinde numeroşi jucători experimentaţi: Stoian, Briscan, Todoran, Terpea, Călin sau Nae Munteanu. Formaţia antrenată de Dănuţ Pascu a făcut câteva victime importante în sala proprie, cum ar fi Dinamo Bucureşti, VCM Piatra Neamţ şi Torpi Tg. Mureş! „Va fi un meci destul de greu, având în vedere că jucăm în deplasare şi că echipa din Craiova a progresat destul de mult în ultima perioadă. Mai mult, orice echipă care joacă împotriva noastră se mobilizează suplimentar, pentru că întâlneşte campioana”, a declarat Radu Began, căpitanul Tomisului. „Nu neapărat ne temem de Craiova, dar ne pare rău că în loc să mergem acolo mai relaxaţi, trebuie să fim mult mai montaţi decât ar fi trebuit, pentru că situaţia este de aşa natură că ne trebuie neapărat victorii pentru a ajunge în Final Four. Consider că lotul nostru este net superior celui din Craiova şi trebuie să ne impunem postura de favoriţi”, a spus Florin Voinea. „E un meci în deplasare şi dificil. Anul acesta, echipa noastră a arătat mai multe slăbiciuni decât în ultimii ani, dar cred că meciul de la Craiova nu ne va crea mari probleme”, a declarat, optimist, antrenorul principal interimar Mircea Dudaş. Voleibaliştii constănţeni au ajuns vineri după-amiază la Craiova, iar în cursul serii s-au antrenat în sala care va găzdui partida. Ora de start a întâlnirii de la Craiova este 12.00. Adversarele de sâmbătă s-au mai întâlnit de două ori în actualul sezon, ambele meciuri revenindu-le jucătorilor de la CVM Tomis: 3:1 în sferturile Cupei României şi 3:0 în campionat, în tur, la Constanţa.

DERBY ÎN SALA “EXTREME”. Iată şi celelalte partide programate sâmbătă, în etapa a 19-a: Dinamo Bucureşti - Remat Zalău (ora 10.30); CVM Braşov - Dacia Buzău (ora 12.30); Torpi Tg. Mureş - U. Cluj (ora 16.00); VCM Piatra Neamţ - Unirea Dej (ora 18.00). Partida Explorări Baia Mare - Steaua Bucureşti are loc duminică, de la ora 17.00.

Clasament

1. Dinamo Bucureşti 18 14 4 47:17 32

2. CVM TOMIS 18 14 4 43:17 32

3. Explorări Baia Mare 18 14 4 45:18 32

4. Remat Zalău 18 13 5 43:17 31

5. Unirea Dej 18 12 6 41:22 30

6. VCM Piatra Neamţ 18 11 7 36:31 29

7. Torpi Tg. Mureş 18 9 9 32:33 27

8. U. Cluj 18 8 10 33:38 26

9. SCM U. Craiova 18 7 11 26:38 25

10. Steaua Bucureşti 18 5 13 24:43 23

11. Dacia Buzău 18 1 17 6:52 19

12. CVM Braşov 18 0 18 4:54 18