CVM Tomis forțează calificarea în finală încă de sâmbătă

17:45:37 / 28 Martie 2015

audienta

Va imaginati, probabil, ce audienta are meciul de fotbal Debrecen - Dinamo (5-0) de pe Digi 1, sau calificarile la Euro dintre Kazahstan si Islanda de pe Digi 2. Chiar nici nu puteam sa dorm de atata grija, cine se califica dintre astea doua. Probabil ca o semifinala de campionat national de volei este mult sub interesul suscitat de cele de mai sus. Si va mirati, voi astia jurnalistii de sport, de ce sunt salile goale si de ce copii nu sunt atrasi de sport. Pai cine sa fie eroul lor? Ca sa nu mai vorbim de spectacolul in sine. La volei, intr-un meci normal sunt atatea faze spectaculoase, cat incape la Dinamo la fotbal in 34 de etape, plus Cupa Romaniei.