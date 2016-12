CVM Tomis îl aduce pe kazahul Miklashevich în locul lui Chiţigoi

Cu o săptămână înainte de prima etapă a returului în sezonul regulat al Diviziei A1 la volei masculin, CVM Tomis Constanţa şi-a definitivat lotul cu care va ataca titlul naţional. După ce i-a adus pe Hildebrand şi Minchev, la începutul lui ianuarie, sâmbătă formaţia constănţeană a perfectat încă un transfer. Este vorba despre universalul Svyatoslav Miklashevich, care deţine atât cetăţenia Kazahstanului, cât şi a Belarusului, dar a jucat pentru naţionala kazahă. Miklashevich este născut pe 6 august 1978, are 2,10 m înălţime şi 107 kg. În cariera sa, noul jucător al Tomisului a evoluat la echipe din Kazahstan, Iran şi Turcia şi este component de bază al naţionalei Kazahstanului, cu care a participat în 2006 la turneul final al Campionatului Mondial, fiind unul dintre cei mai buni realizatori ai competiţiei. „Sâmbătă am reuşit să perfectăm transferul unui jucător nou pe postul de universal, pentru că lui Cristi Chiţigoi îi vom permite să se întoarcă la Dinamo. Are nişte probleme de familie şi l-am înţeles că vrea să se întoarcă în Bucureşti. Dar asta nu înainte de a ne asigura că postul lui va fi acoperit de un alt jucător de valoare, Svyatoslav Miklashevich, internaţional pentru Kazahstan. Actele sunt deja semnate, iar cel mai târziu miercuri va ajunge la Constanţa, după ce îşi va rezolva problemele cu viza. Miklashevich este un jucător cu mare experienţă, are talie mare, de 2,10 m, şi cred că împreună cu ceilalţi componenţi ai lotului ne va aduce în postura de a nu avea adversar competitiv în ţară”, a declarat Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis.

Chiţigoi se va întoarce la Dinamo Bucureşti, formaţie la care a evoluat şi în ultimele trei campionate, înainte de a fi transferat la CVM Tomis, vara trecută. „Am nişte probleme şi vreau să fiu mai aproape de familia mea, de fiul meu Daniel şi de soţie (n.r. - voleibalista Radostina Chiţigoi, fostă la Dinamo Romprest Bucureşti). Clubul din Constanţa m-a înţeles şi, atunci când a reuşit să transfere un alt jucător pe postul meu, mi-a dat acordul de transfer. M-am simţit foarte bine aici şi le urez toate cele bune băieţilor”, a declarat Chiţigoi. Astăzi, internaţionalul român îşi va lua rămas bun de la coechipierii de la Tomis.