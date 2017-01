CVM Tomis, în aşteptarea derby-ului cu Remat Zalău

Chiar dacă a început dezastruos jocul de miercuri, de la Craiova, şi a realizat doar 9 puncte în primul set, CVM Tomis Constanţa şi-a revenit imediat, adjudecându-şi victoria cu scorul de 3:1. Obiectivul formaţiei constănţene, câştigarea celor trei puncte puse în joc, a fost îndeplinit, însă jocul echipei a suferit din nou, ca şi în etapele precedente. „A fost un meci mai greu la început, am pierdut primul set, dar apoi am făcut câteva schimbări tactice şi lucrurile au intrat în normal şi am câştigat. Gazdele au avut un start foarte bun, au forţat serviciul şi au jucat cu multă motivaţie, în timp ce echipa noastră nu a intrat în meci aşa cum trebuie”, a explicat Ljubomir Gerasimov, antrenorul principal al formaţiei constănţene. „Ştiam că meciul de la Craiova nu o să fie uşor. Noi nu suntem în forma cea mai bună şi asta s-a văzut. Adversarii au început cu mult entuziasm, au pus multă presiune cu serviciul, iar noi nu! Am intrat un pic mai relaxaţi în joc, dar apoi a venit rândul nostru să punem presiune cu serviciul şi rezultatul s-a văzut. N-am avut emoţii în primul set, că-l vom câştiga, dar apoi nu am avut nicio emoţie că vom pierde meciul”, a spus Radu Began, căpitanul echipei CVM Tomis.

La meciul de la Craiova a asistat şi fostul antrenor principal al formaţiei constănţene, Viktor Sidelnikov, acum director tehnic al grupării de pe Litoral. „Am revenit la Constanţa, în calitate de director tehnic al echipei CVM Tomis. Sper să reuşesc să fac un compromis cu federaţia din Belarus, iar secundul meu să se ocupe de naţionala de juniori, care va avea în lunile martie şi aprilie stagii de pregătire. Am cules informaţii de pe internet despre faptul că Tomis nu a avut constanţă în retur şi nu a avut întotdeauna evoluţii bune. Am văzut meciul de la Craiova şi am constatat că principala problemă o constituie faptul că nu există un colectiv sudat la echipă. Au venit mai mulţi jucători noi, dar nu toţi au posibilitatea să evolueze în meciurile oficiale, motiv pentru care le lipseşte încrederea în propriile forţe. În concepţia mea, fiecare jucător din lot trebuie să primească şansa de a juca şi fiecare trebuie să-şi facă treaba cât mai bine atunci când este trimis pe teren”, a declarat Sidelnikov, care s-a întors în România în cursul acestei săptămâni.

MÂINE, LA CONSTANŢA, SE JOACĂ PARTIDA TOMIS - REMAT ZALĂU. Voleibaliştii constănţeni nu au prea mult timp de odihnă, pentru că mâine este programată etapa a 21-a din Divizia A1. La Constanţa, de la ora 17.00, va avea loc derby-ul etapei, meciul dintre CVM Tomis şi Remat Zalău, adică duelul dintre vicecampioana şi campioana ediţiei precedente. Partida are o importanţă capitală pentru ambele formaţii, fiind decisivă pentru stabilirea clasamentului înainte de play-off. Cu două etape rămase de disputat din sezonul regulat, Remat, Dinamo şi Tomis sunt la egalitate de puncte, câte 52 fiecare, departajarea fiind făcută de setaveraj.