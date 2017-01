CVM Tomis, în cantonament la Dobrici

Club Volei Municipal Tomis Constanţa, vicecampioana României la volei masculin, participantă în premieră în Liga Campionilor în sezonul 2012-2013, a început de ieri cantonamentul de două săptămâni din Bulgaria, de la Dobrici. Sub comanda antrenorilor Radivan Gacic şi Erkan Togan se află următorii jucători: Lescov şi Alexander - coordonatori, Ocunschi - universal, Spînu, Bojovic şi Laza - centri, Terzic, Borota, Merkushev, Montoya, Iftime, Tarţa şi Aciobăniţei - extreme, Ivanov şi Tănăsescu - libero. După cum se poate observa, în pregătiri au fost cooptaţi şi juniorii Eduard Ocunschi, Marius Iftime, Mihai Tarţa (transferat de la CSS 2 Baia Mare) şi Adrian Aciobăniţei, în condiţiile în care Bojic, Ojansivu şi Stancu sunt în pregătiri cu echipele naţionale în vederea celui de-al doilea tur preliminar al Campionatului European de seniori din 2013.

„Cunosc bine oraşul Constanţa, am mai fost aici, aşa că pentru mine totul este OK. Grupa noastră din Liga Campionilor este incredibil de puternică, cu Belchatow, Dinamo Moscova şi Fenerbahce Istanbul. Noi vom încerca să jucăm cât mai bine şi vom lupta pentru fiecare minge. După pregătirea din Bulgaria vom continua antrenamentele la Constanţa, unde îi aştept şi pe cei trei jucători de la loturi, Bojic, Ojansivu şi Stancu, pentru a ne pregăti în formulă completă”, a declarat antrenorul principal al Tomisului, slovenul Radovan Gacic, cel care a fost adversarul echipei constănţene în perioada în care a activat ca secund la Autocommerce Bled, în 2007, în sferturile de finală ale Top Teams Cup şi a participat cu echipa slovenă la ediţia a VI-a a Cupei “Mării Negre” la volei masculin, din 2008, desfăşurată la Constanţa.

Revenit după patru ani la Constanţa, acum ca antrenor secund, turcul Erkan Togan se gândeşte la obţinerea de noi succese cu Tomis: „Sunt bucuros că am revenit la Constanţa, chiar dacă acum sunt antrenor secund şi nu jucător. Voi încerca să dau tot ceea ce este mai bun pentru Tomis. Ne vom pregăti pentru a câştiga campionatul şi Cupa României, iar în Liga Campionilor vrem să obţinem rezultate cât mai bune, deşi grupa este una dificilă, cu trei adversare mult mai experimentate”.