CVM Tomis, în cursă pentru îndeplinirea obiectivelor interne

La începutul acestui sezon, conducerea Clubului de Volei Municipal Tomis Constanţa a fixat ca obiective interne câştigarea campionatului şi a Cupei României, la fel ca în fiecare sezon. În acest moment, când s-a încheiat sezonul regulat în Divizia A1 la volei masculin, iar sâmbătă va debuta play-off-ul, vicecampioana României este în obiectiv pentru ambele competiţii. În Cupa României s-a calificat pentru Final Four, programat la sfârşitul lunii aprilie, iar în campionat a câştigat sezonul regulat, cu 12 puncte avans faţă de a doua clasată, SCM Universitatea Craiova. În plus, lotul echipei este cel mai valoros din România la ora actuală, fiind echilibrat pe posturi şi cu rezerve de valoarea titularilor.

„Cred că am avut o evoluţie bună în campionat, unde am câştigat sezonul regulat. Am avut o evoluţie meritorie în Liga Campionilor şi ne-am calificat în Final Four-ul Cupei României. Pot să afirm că suntem în obiectiv, dar până acum nu am câştigat încă nimic, iar greul abia începe. Nu am luat niciun titlu, nu am luat nici cupa, nici campionatul, am avut evoluţii bune până acum, dar meciurile importante urmează de acum încolo”, afirmă, precaut, internaţionalul român Sergiu Stancu. „Echipa a răspuns bine cu toate că au fost multe schimbări în iarnă, de antrenori şi de jucători. Cu noii jucători şi cu noul antrenor totul a fost în regulă, aşa că în opinia mea avem o stagiune pozitivă, şi echipa Tomis, şi eu personal. Acum ne pregătim pentru play-off, pe care îl vom aborda cu mult optimism”, spune Javier Gonzalez, căpitanul echipei constănţene.

CONSTĂNŢENII O VĂD PE REMAT ZALĂU ÎN FINALĂ. Pe cealaltă parte a tabloului din play-off se află şi campioana ultimelor trei ediţii, Remat Zalău, care este văzută drept cea mai puternică din cele patru, deşi a încheiat sezonul regulat pe locul 3, după Craiova. „Zalăul mi se pare o echipă care începe să joace din ce în ce mai bine, are în componenţă jucători de lot naţional, cu multă experienţă. Eu cred că Remat Zalău poate ajunge în finală”, a declarat Stancu. „Dacă totul va merge bine şi nu vom avea probleme cu accidentările, foarte probabil finala va fi aceeaşi ca anul trecut, Tomis - Remat Zalău”, a afirmat antrenorul principal al Tomisului, Martin Stoev.

MÂINE ÎNCEPE PLAY-OFF-UL. În primul tur din play-off, care se joacă în sistemul “cel mai bun din trei partide”, CVM Tomis va avea ca adversară echipa CSM Agronomia Bucureşti, 26 de puncte). Primul meci va avea loc sâmbătă, la Constanţa, de la ora 17.00 (partida va fi transmisă în direct la Neptun TV), iar al doilea la Bucureşti, pe 13 martie. Dacă va fi necesar, eventualul meci decisiv este programat tot la Constanţa, pe 17 martie.

LA MULŢI ANI, DOAMNELOR ŞI DOMNIŞOARELOR! Astăzi este 8 Martie, Ziua Internaţională a Femeii, iar jucătorii, antrenorii şi conducătorii de la CVM Tomis Constanţa le urează doamnelor şi domnişoarelor „O primăvară frumoasă, La Mulţi Ani şi numai bucurii!” Jucătorii le vor face o surpriză tuturor doamnelor şi domnişoarelor care vor fi prezente la meciul de mâine cu CSM Bucureşti.