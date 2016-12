CVM Tomis, în fața celui de-al șaselea titlu de campioană

Astăzi și mâine, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 3), Sala Sporturilor din Constanța va găzdui două meciuri între CVM Tomis Constanța și CSVM Zalău, echipe care se întâlnesc în finala mare a turneului locurilor 1-4 din play-off-ul Diviziei A1 la volei masculin. Urmează două partide programate la Zalău, săptămâna viitoare, luni și marți (ora 19.15, în direct pe Digi Sport), iar ultima, dacă va fi necesară, va avea loc tot la Constanţa (2 mai). Se joacă în sistemul „cel mai bun din cinci partide”, ultimele două meciuri disputându-se doar la nevoie. Intrarea spectatorilor la cele două meciuri de la Constanța este gratuită, iar iubitorii voleiului sunt așteptați în număr cât mai mare în tribune pentru a purta echipa de la țărmul mării spre câștigarea celui de-al șaselea titlu de campioană din istoria clubului.

TOMIS VREA REVANȘA

Cele două formații se cunosc foarte bine și doar forma de moment va decide campioana României, în condițiile în care CVM Tomis va aborda finala campionatului cu lotul complet. Constanța și Zalăul au fost adversare și în ultimul meci oficial pe care l-au disputat, finala Cupei României de acum două săptămâni. Fără Rosic, Aciobăniței, Simeonov și Petkov, absenți la turneul final de la Cheile Grădiștei din diferite motive, Tomis nu a făcut față nivelului de joc al adversarilor, iar trofeul a fost adjudecat de sălăjeni, care nici ei nu se așteptau la un asemenea „cadou” din partea unei echipe neînvinse până atunci în competițiile interne. „Vom întâlni din nou Zalăul, dar cred că va fi diferit față de finala Cupei României. Primele două meciuri se joacă la noi acasă și vom avea patru jucători în plus față de finala de la Cheile Grădiștei”, spune centrul Andrei Spînu. „Avem o revanșă de luat împotriva echipei din Zalău și sunt convins că vom avea o altă față în finala campionatului. Cred că vom ieși campioni din nou”, adaugă centrul Sergiu Stancu. „I-am învins de două ori în acest sezon și putem să o facem din nou. Trebuie să ne concentrăm asupra jocului nostru și să jucăm la potențial maxim, să încercăm să câștigăm fiecare punct, fiecare set, fiecare meci”, afirmă libero-ul Nikola Rosic. „Am pierdut finala cupei nu numai pentru că am jucat noi slab, ci și pentru că Zalăul a demonstrat că este în acest sezon cea mai puternică formație din România, după Tomis. Nu este ușor să te califici în două finale. Însă marele nostru adversar din Cupa României a fost reprezentat de aceste probleme economice, care ne-au decimat lotul și ne-au erodat moralul. Avem șanse mari la titlu, dar acum important este să jucăm la maximul posibilităților noastre, să ne concentrăm la maximum, să revenim la jocul nostru obișnuit, să ne regăsim dorința de victorie. Asta pentru că Zalăul, dacă a ajuns să joace două finale, înseamnă că a meritat să joace două finale. Zalăul nu mai este echipa din septembrie, a crescut mult în joc, iar anul acesta nu are decât două înfrângeri. În plus, la club există o stabilitate foarte bună”, consideră antrenorul principal al Tomisului, Martin Stoev.

ÎNAINTEA FINALEI DE LA CHEILE GRĂDIȘTEI, ZALĂUL NU MAI BĂTUSE CONSTANȚA DIN 2012!

Până la finala acestei ediții a Cupei României, CVM Tomis Constanța nu mai pierduse în fața Zalăului din 27 aprilie 2012, când sălăjenii se impuneau în semifinala Cupei României (3:0). De altfel, în sezonul 2011-2012, Remat Zalău (așa se numea actuala Volei Municipal Zalău) realiza eventul în voleiul românesc, care de atunci a fost dominat categoric de formația constănțeană. Event în 2013, cu 3:0 în fața Zalăului în finala Cupei României, plus două victorii în sezonul regulat, apoi event în 2014, cu victorie asupra Zalăului în semifinala Cupei României (3:1) și alte cinci succese în campionat (două în sezonul regulat plus trei în finala play-off-ului). Cu cele două victorii obținute de Tomis în sezonul regulat din acest campionat, numărul total de victorii consecutive pentru formația constănțeană ajunsese la 11!