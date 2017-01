CVM Tomis, în grafic

Club Volei Municipal Tomis Constanţa a recuperat în numai două turnee avantajul de două puncte cu care Dinamo a abordat play-off-ul! Cu şase victorii din tot atîtea posibile, constănţenii sînt foarte aproape de a-şi îndeplini obiectivul din acest sezon, cucerirea titlului naţional. “Este adevărat, am obţinut încă trei victorii, sîntem pe primul loc, dar trebuie să jucăm la fel de atenţi şi în turneele următoare. Va fi foarte greu la Piatra Neamţ, pentru că Dinamo este în creştere de formă, iar noi l-am pierdut şi pe Ashlei, după Ilieş”, a declarat Jorge Cannestracci, antrenorul principal al Tomisului, completat de universalul Erkan Togan: “A fost un turneu bun, am cîştigat, dar încă nu jucăm aşa cum trebuie şi cum ne dorim. Am fost şi puţin obosiţi, nu am reuşit să jucăm mai bine decît la Bucureşti, dar victoriile contează!“

Presupunînd că Steaua şi Municipal Piatra Neamţ nu le vor mai pune probleme lui Tomis şi Dinamo în ultimele două turnee, formaţia constănţeană ar putea să devină campioană, chiar dacă va pierde unul dintre meciurile cu Dinamo! Asta pentru că voleibaliştii de la Tomis au un setaveraj superior dinamoviştilor, diferenţa la ora actuală fiind de şase seturi. Din păcate, la Tomis au apărut accidentările: lui Ilieş i-a recidivat mai vechea accidentare la gambă, iar Ashlei a aterizat pe călcîiul lui Began în meciul cu Dinamo şi a suferit o uşoară entorsă de gleznă. Niciunul dintre ei nu va juca mîine la Piatra Neamţ, în semifinala Cupei României, manşa tur, programată de la ora 15.00. Echipa de pe Litoral va efectua astăzi deplasarea, urmînd ca după-amiază să efectueze un antrenament uşor în sala care va găzdui jocul. După întîlnirea de Cupă, constănţenii vor rămîne în oraşul de sub Pietricica şi vor pregăti turneul al treilea din play-off, programat la Piatra Neamţ în perioada 3-5 aprilie.