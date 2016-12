CVM Tomis, în semifinalele campionatului

CVM Tomis Constanţa a trecut prin mari emoţii, dar a reuşit în cele din urmă să se califice în semifinalele play-off-ului Diviziei A1 la volei masculin, fără să fie nevoită să dispute toate cele trei partide cu Steaua Bucureşti prevăzute iniţial. Meciul al doilea, desfăşurat duminică în Capitală, a început foarte bine pentru gazde, care au câştigat primele două seturi! Primul set a fost echilibrat până spre final, când steliştii au făcut diferenţa. Tomis a jucat mai bine în setul 2, a condus cu 11:16, însă gazdele au revenit incredibil la 20:18 şi s-au impus la 21! „A fost un început de joc modest al echipei noastre, care le-a permis celor de la Steaua să ia primele două seturi. În continuare, antrenorul a făcut unele schimbări şi am reuşit să câştigăm cu 3:2”, a explicat directorul executiv al Tomisului, Serhan Cadâr. Modificările efectuate de Cannestracci au fost Lescov - coordonator, în locul lui Blanco, Dragoş Pavel - extremă, în locul lui Torcello, şi alternanţa celor doi libero, Joel Silva şi Mihăilă, în funcţie de echipa aflată la serviciu. Oaspeţii s-au impus în setul al treilea şi au redus din diferenţă, Steaua a condus cu 18:12 în setul 4, dar Tomis a reuşit în cele din urmă să împingă meciul în setul decisiv, pe care l-a câştigat la limită! Scor final: Steaua - CVM Tomis 2:3 (25:23, 25:21, 22:25, 22:25, 13:15). Au evoluat pentru CVM Tomis (antrenori Jorge Cannestracci şi Răzvan Parpală): Blanco - Maiyo, Bojovic, Birău, Voinea, Torcello şi Joel Silva - libero (au mai jucat Lescov, D. Pavel, Began, Spînu şi Mihăilă - libero).

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Am pierdut primele două seturi pentru că resimţim încă oboseala acumulată în ultima perioadă şi intrăm destul de greu în joc. Steaua a jucat foarte bine, la fel ca la Constanţa, şi ne aşteptam la o rezistenţă bună din partea lor. Este bine că ne-am revenit şi am câştigat” - Marin Lescov (jucător CVM Tomis). „Nu am intrat destul de motivaţi în această partidă, ne-am gândit prea mult la meciul care urmează, cel de miercuri, şi acest lucru era să ne coste. Am fost aproape să ajungem şi la al treilea meci cu Steaua, dar am reuşit să intrăm în joc şi să ne atingem obiectivul, acela de a ne califica după două partide” - Florin Voinea (jucător CVM Tomis). „Ne bucurăm foarte mult pentru această victorie. A fost foarte greu obţinută, dar o victorie rămâne victorie. Am început ceva mai relaxaţi meciul, dar apoi ne-am dat seama de greşeala pe care am făcut-o şi ne-am revenit la jocul nostru obişnuit” - Philip Mayio (jucător CVM Tomis). „Există explicaţii pentru faptul că am învins mai greu Steaua decât o făceam în toamnă. Atunci aveam altă echipă, alţi antrenori, jucătorii erau mai odihniţi, acum vin după un program foarte dens de partide. Chiar dacă a făcut un meci foarte bun la Tel Aviv, echipa acuză schimbarea antrenorilor, care implică schimbări de strategie şi de tactică a jocului” - Serhan Cadâr (directorul executiv CVM Tomis).

MULTĂ NERVOZITATE PE TEREN. Arbitrajul gălăţenilor Nicolae Marin şi Florin Dimachi a fost unul care a nemulţumit ambele tabere. Centrul constănţean Fabian Birău a primit cartonaş galben pentru că a pus mâna pe arbitrul secund, în timp ce căpitanul gazdelor, Rade Dacovic, a fost iertat în mai multe rânduri! „S-a creat multă tensiune în teren din cauza acestei tolerări a lui Dacovic, care i-a apostrofat pe arbitri, i-a şi înjurat, l-a bruscat pe secund, i-a cerut socoteală observatorului şi n-a vrut să vină la tragerea la sorţi dinaintea setului 5 decât cu mare întârziere. Nu au fost probleme deosebite de arbitraj, s-a greşit de ambele părţi. Le reproşez arbitrilor doar faptul că au fost foarte drastici cu noi, iar Dacovic a fost iertat de fiecare dată”, a declarat Serhan Cadâr.

DINAMO SAU BAIA MARE, ADVERSARA DIN SEMIFINALĂ. Cu scorul general de 2-0 (victorii cu 3:0 joi şi cu 3:2 ieri), constănţenii s-au calificat în semifinala campionatului, unde vor întâlni învingătoarea disputei dintre Dinamo şi Baia Mare. Iată şi celelalte rezultate înregistrate în meciul al doilea din primul tur al play-off-ului: Explorări Baia Mare - Dinamo Bucureşti 3:1 (24:26, 32:30, 25:13, 25:20) - 1-1 scor general; Unirea Dej - VCM Piatra Neamţ 3:1 (25:21, 21:25, 25:19, 25:20) - 1-1 scor general; SCM U. Craiova - Remat Zalău 0:3 (18:25, 17:25, 23:25) - 0-2 scor general. Dinamo şi VCM Piatra Neamţ vor găzdui meciul decisiv, programat miercuri. Remat va juca în semifinală cu învingătoarea dintre Piatra Neamţ şi Dej.

FR Volei a programat meciurile din semifinalele play-off-ului pe 17, 18, 24, 25 şi 28 martie, însă CVM Tomis va trebui să-şi amâne primele două partide, pentru că pe 17 martie va disputa manşa retur cu AZS Politechnika Varşovia, din semifinala Cupei Challenge! Turul va avea loc miercuri, cu începere de la ora 17.00, în Sala Sporturilor din Constanţa. Partidele cu formaţia poloneză vor fi prefaţate într-o conferinţă de presă programată astăzi, de la ora 12.00, la Sala Sporturilor.