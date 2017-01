CVM Tomis, înaintea cantonamentului montan

Club Volei Municipal Tomis Constanţa se pregăteşte în efectiv aproape complet, singurul absent de la antrenamentele desfăşurate în Bucureşti fiind libero-ul Răzvan Tănăsescu. Cu excepţia zilei de miercuri, cînd a efectuat vizita medicală, el a fost învoit săptămîna aceasta pentru a-şi pregăti nunta, programată sîmbătă, în Delta Dunării. De altfel, sîmbătă dimineaţă tot lotul constănţean se va urca în autocar şi va pleca din Bucureşti spre Tulcea, pentru a participa la nuntă. Duminică, echipa de pe Litoral se va îndrepta spre Buşteni, pentru un cantonament care va dura pînă la sfîrşitul lunii august.

Revenind la programul echipei, campionii s-au antrenat sub conducerea lui Stelio De Rocco şi Luca Donati în Sala “Extreme” din Capitală, atît în sala de forţă, cît şi în sala de jocuri, cu mingea. Au fost primele şedinţe de pregătire cu noii lor coechipieri pentru achiziţiile Tomisului din această vară: Firpo, Lică, Macovei, Miseikis şi Pereu. „Vin cu gînduri bune la Tomis şi ţin neapărat să reuşim o performanţă notabilă în Cupele Europene. Îmi doresc foarte bun să cîştig titlul naţional, pentru că eu nu am nici un campionat cîştigat în România. Am găsit echipa înnoită, cu mulţi jucători noi şi valoroşi. Cel mai important este să fim sănătoşi, că restul le rezolvăm noi”, a declarat căpitanul echipei naţionale a României, Laurenţiu Lică, fost jucător la Constanţa în sezonul 2004-05. „În luna mai am fost la Constanţa, am cunoscut oamenii de aici şi oraşul, mi-a plăcut ce am văzut şi am decis să rămîn aici. Vreau să joc cît mai bine şi să ajut echipa să-şi îndeplinească obiectivele”, a spus argentinianul Sebastian Firpo. „De ce am ales Constanţa? Impresarul meu mi-a spus că aici este un antrenor foarte bun şi echipa are mult potenţial. Eu am doar 20 de ani şi am nevoie să mai cresc în valoare, de aceea Tomis ar putea fi echipa ideală pentru mine”, a mărturisit lituanianul Arvydas Miseikis.