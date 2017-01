CVM Tomis încearcă să repete isprava Deltaconsului

Campioana României, Club Volei Municipal Tomis Constanţa, este foarte aproape de a obţine cea mai bună performanţă a voleiului masculin românesc din ultimele cinci sezoane ale Cupelor Europene: calificarea în Final Four. Constănţenii sînt la un pas de semifinalele competiţiei, acolo unde juca în ediţia 2003-2004 a Top Teams Cup (actuala Cupă CEV) Deltacons Tulcea, formaţie care a terminat pe locul secund în clasamentul final. Tomis a început sezonul 2008-2009 în Cupa CEV, a fost eliminată în primul tur de Hypo Tirol Innsbruck şi a “alunecat” în a treia competiţie a voleiului european, GM Capital Challenge Cup. În 16-imi, campionii au eliminat pe Orion Doetinchem (Olanda), după 3-0 - acasă şi 2-3 - în deplasare, iar în optimi au trecut de Euphony Asse-Lennik (Belgia) cu o dublă victorie, 3-0 - acasă şi 3-1 - în deplasare. Ultimul obstacol înainte de Final Four este echipa bielorusă Metallurg Zhlobin, cu care Tomis speră ca tradiţia tururilor anterioare să se repete şi în sferturi: victorie cu 3-0 acasă şi calificare! „Nu e un dezavantaj că jucăm acasă primul meci, s-a văzut în precedentele tururi din Challenge Cup. Un succes cu 3-0 ar însemna că sîntem favoriţi la calificare”, a declarat Laurenţiu Lică, jucător transferat în vară de Tomis de la echipa franceză Beauvais. În sezonul precedent, Lică a întîlnit în turul secund din Challenge Cup formaţia bielorusă GVC Gomel, actualmente Metallurg Zhlobin, Beauvais calificîndu-se mai departe după un dublu 3-0. „Am jucat în sezonul trecut cu ei, se numeau altfel, dar jucătorii sînt aceiaşi. E adevărat, anul acesta sînt primii în clasament, dar din ce am remarcat anul trecut nu pot juca mult timp sub presiune. Fiind ultimul tur înainte de Final Four, vor fi şi ei dornici de calificare, aşa că este important să-i ţinem la respect şi nu vom avea probleme”, spune Lică.

Antrenorul principal Stelio De Rocco a studiat jocul echipei adverse din tururile anterioare, în care a eliminat pe VCM Piatra Neamţ şi Amriswil (Elveţia). „Este o echipă cu potenţial bun, dar dacă noi vom juca precum sîmbătă, la Piatra Neamţ, vom avea numai satisfacţii. Toţi jucătorii echipei adverse sînt valoroşi, însă nr. 9 (n.r. - Romano Ejame) are calităţi deosebite. Bieloruşii practică un joc diferit faţă de ce au jucat olandezii şi belgienii: mai în forţă, cu blocaj şi apărare foarte bune”, a declarat tehnicianul canadian, care a făcut şi un apel către suporterii constănţeni: „Este o seară importantă şi vrem cît mai mulţi fani alături de noi!” Meciul tur dintre CVM Tomis Constanţa şi Metallurg Zhlobin, contînd pentru sferturile de finală ale GM Capital Challenge Cup, este programat joi, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, iar intrarea publicului va fi liberă. Aseară, după închiderea ediţiei, s-a disputat primul joc din această fază a competiţiei: Tourcoing LM (Franţa) - Arkas Izmir (Turcia). Astăzi, de la ora 19.00, vor avea loc şi celelalte două meciuri din sferturi: EA Patras (Grecia) - Galatasaray Istanbul (Turcia) şi Jastrzebski Wegiel SA (Polonia) - Sisley Treviso (Italia).

CVM Tomis - Dinamo, în semifinalele Cupei României

Ieri a avut loc tragerea la sorţi a semifinalelor Cupei României, în care CVM Tomis va juca împotriva echipei bucureştene Dinamo. Turul este programat pe 25 februarie, la Constanţa, iar returul o săptămînă mai tîrziu, în Capitală. În cealaltă semifinală, echipa calificată dintre Unirea Dej şi VCM Piatra Neamţ (în tur 0-3, returul se joacă pe 15 februarie) va întîlni Steaua Bucureşti.