CVM Tomis începe lupta pentru titlu

Mâine și poimâine, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 3), în Sala Sporturilor din Constanța vor avea loc primele două meciuri din finala Diviziei A1 la volei masculin, care opune echipele CVM Tomis Constanța și CSVM Zalău. Următoarele două partide ale finalei, din totalul de cinci programate, vor avea loc săptămâna viitoare, luni și marți, la Zalău. Aceste două jocuri vor începe la ora 19.15 și vor fi transmise în direct de postul Digi Sport. Meciurile 4 și 5 ale finalei se dispută doar dacă este necesar (întâlnirea decisivă este programată tot la Constanța). Intrarea spectatorilor la cele două meciuri de la Constanța este gratuită.

CVM TOMIS SE PREGĂTEȘTE ÎN EFECTIV COMPLET

Reveniți joi la antrenamente, după săptămâna de pauză primită după finala Cupei României de la Cheile Grădiștei, voleibaliștii de la Tomis s-au pregătit intens zilele acestea, având program normal chiar și duminică. Lotul campioanei este acum complet, singurul absent fiind centrul Vologa, care a participat în perioada 18-20 aprilie la turneul semifinal din cadrul Campionatului Național de juniori. Foarte importante au fost revenirile la Constanța ale lui Aciobăniței, Simeonov și Petkov, precum și însănătoșirea lui Rosic, pentru că antrenorii Martin Stoev și Radu Began au acum mai multe soluții în lot pentru o formulă de echipă cât mai bună, comparativ cu turneul final al Cupei României. „Ca antrenor, mă bucur să am toți jucătorii la dispoziție. Este un fapt pozitiv pentru toată lumea din club, pentru că s-a văzut cât este de dificil să joci cu doar nouă jucători. Și mai dificil este să te antrenezi în astfel de condiții! Dar nu este suficient că avem lotul complet, nu este de ajuns prezența lor pe teren. Este necesar să ne revină surâsul pe fețe, să ne regăsim dorința de victorie și să jucăm cu aceeași determinare cu care am jucat în Liga Campionilor. Dacă vom reuși aceste lucruri, eu cred că vom câștiga titlul”, a declarat Martin Stoev.

„Sunt binevenite revenirile celor doi jucători bulgari și acum așteptăm cu nerăbdare finala campionatului. Simeonov este un jucător foarte bun, un jucător experimentat și care și-a făcut cu prisosință treaba în acest sezon petrecut la Constanța. Poziția lui în echipă este foarte importantă în jocul de volei și aportul său ne va ajuta. Totuși, nu trebuie să minimalizăm efortul făcut de echipă în Final Four-ul Cupei României, unde am jucat într-o formulă nouă, dar am scos maximul posibil. Am câștigat semifinala, într-o formulă inedită de joc, dar în finală am avut o evoluție mai ștearsă și am pierdut”, a afirmat centrul Sergiu Stancu. „Înaintea finalei suntem în formulă completă și suntem optimiști. Eu am avut ghinionul să mă îmbolnăvesc înaintea partidelor din Cupa României, dar acum sunt bine și mă antrenez normal”, a spus libero-ul sârb Nikola Rosic.