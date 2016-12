CVM Tomis începe returul cu gândul la titlu

Sala Sporturilor din Constanţa găzduieşte sâmbătă, de la ora 17.00 (în direct la Neptun TV), întâlnirea de volei masculin dintre formaţiile Club Volei Municipal Tomis Constanţa şi VCM LPS Piatra Neamţ, din etapa a 12-a a Diviziei A1, prima a returului. Un duel în care Tomis, ocupanta primului loc în clasament, porneşte cu prima şansă, voleibaliştii constănţeni aşteptând să fie susţinuţi de un număr cât mai mare de spectatori, intrarea fiind gratuită. După despărţirea în pauza de iarnă de antrenorii Radovan Gacic şi Erkan Togan, precum şi de jucătorii Marko Bojic şi Dan Borota, CVM Tomis abordează partea a doua a sezonului cu Martin Stoev în postura de antrenor principal, tehnicianul bulgar urmând să fie ajutat în pregătirea echipei de Radu Began, fostul căpitan al echipei constănţene. Iar din lot fac parte acum şi Adrian Gontariu şi Kostadin Stoykov, care au şi evoluat joi, în Sala Sporturilor, în formula de bază, în amicalul cu Neftochimik 2010 Lukoil Burgas, câştigat de Tomis cu 3:0.

„Meciul cu Piatra Neamţ este un meci ca oricare altul. Dacă vom juca aşa cum am făcut-o în amicalul de joi, vom câştiga uşor. Important este să creştem în joc, de la meci la meci, pentru ca în play-off să fim în cea mai bună formă”, a declarat centrul Andrei Spânu. „Vineri am studiat şi jocul echipei din Piatra Neamţ, pentru că în cursul săptămânii am fost concentraţi să rezolvăm problemele noastre. Ne propunem să câştigăm toate partidele, începând cu duelul cu Piatra Neamţ, pentru a juca din ce în ce mai bine şi pentru a ne îndeplini obiectivul”, a spus antrenorul Martin Stoev.

Programul celorlalte partide ale etapei a 12-a - sâmbătă, ora 11.00: Dinamo Bucureşti - Phoenix Şimleul Silvaniei, ora 14.30: U. Cluj - Unirea Dej (în direct la Digi Sport 2), ora 17.00: CSM Agronomia Bucureşti - Steaua Bucureşti; duminică, ora 17.00: Remat Zalău - SCM U. Craiova (în direct la Digi Sport 3). Explorări Baia Mare stă.

Clasament: 1. CVM TOMIS CONSTANŢA 23p (setaveraj: 27:15); 2. SCM U. Craiova 21p (27:17); 3. Unirea Dej 20p (24:13); 4. Explorări Baia Mare 18p (22:17); 5. Phoenix 17p (22:17); 6. Remat Zalău 16p (20:16); 7. Dinamo Bucureşti 15p (16:16); 8. VCM Piatra Neamţ 15p (20:21); 9. CSM Bucureşti 13p (16:21); 10. Steaua Bucureşti 7p (10:24); 11. U. Cluj 0p (3:30).