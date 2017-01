CVM Tomis încheie mâine un an 2013 foarte bun

Mâine, de la ora 18.00 (intrarea spectatorilor este gratuită), Sala Sporturilor din Constanţa va găzdui ultima partidă oficială pe care Club Volei Municipal Tomis o va susţine în 2013, cea cu Hypo Tirol Innsbruck, din ultima etapă a 2014 CEV DenizBank Volleyball Champions League. Campionii României la volei masculin vor să-şi ia rămas bun de la propriii suporteri cu o victorie, care să le ofere posibilitatea de a se califica în Cupa CEV, de pe locul 3 în Grupa F. CVM Tomis abordează meciul contra austriecilor cu un moral foarte bun, după succesul de săptămâna trecută cu Halkbank Ankara, scor 3:1, obţinut chiar pe terenul liderului grupei!

„O victorie importantă, foarte dificil de obţinut, împotriva unei echipe de mari campioni, dar şi împotriva arbitrilor, care au favorizat în mai multe rânduri formaţia gazdă. Cu toate acestea, am rămas concentraţi şi am jucat în continuare foarte bine. Remarc întreaga echipă: chiar dacă Rodriguez a realizat câteva puncte în plus faţă de coechipierii săi, şi ceilalţi au terminat meciul cu minimum 15 puncte. Este o dovadă că la Tomis se munceşte bine, pentru că, în opinia mea, puţine echipe din lume pot s-o învingă pe Halkbank la Ankara”, a declarat Martin Stoev, antrenorul principal al constănţenilor, despre întâlnirea de miercurea trecută. Bulgarul a stat pe banca tehnică a Tomisului de-a lungul întregului an calendaristic 2013, reuşind să-şi adjudece ambele trofee interne din sezonul trecut, respectiv titlul naţional şi Cupa României, la care se adaugă evoluţiile foarte bune din actuala ediţie a Ligii Campionilor.

Ultima verificare înaintea meciului cu austriecii, din ultima etapă a Grupei F, a avut loc sâmbătă, la Constanţa, în faţa Universităţii Cluj, scor 3:0 (25:19, 25:14, 25:15) pentru CVM Tomis. O partidă în care nu s-a pus deloc problema învingătoarei, mai ales că se întâlneau echipe de la cei doi poli ai clasamentului: CVM Tomis era practic lider, datorită meciului în minus comparativ cu CSVM Zalău, iar Clujul este singura formaţie din campionat fără niciun punct acumulat după zece etape. „A fost un meci fără miză pentru noi. Ne interesează mai mult meciul cu Galaţiul, de sâmbăta viitoare, când sperăm să reuşim şi noi prima victorie. S-a văzut diferenţa de valoare dintre echipe, dar am încercat să ţinem piept cât mai mult şi să nu ne facem de ruşine. Nu ştiu cât de mult am reuşit, dar eu zic că meciul a avut destule faze frumoase, spectaculoase”, a spus Romeo Lotei, antrenor principal şi jucător la gruparea clujeană.

Ieri, în ultimul meci din etapa a 11-a, SCM U. Craiova s-a impus pe teren propriu, scor 3:2 (22:25, 25:19, 20:25, 25:21, 15:13), în duelul cu Ştiinţa Explorări Baia Mare. Clasament: 1. CVM TOMIS CONSTANŢA 27p (setaveraj 27:5); 2. CSVM Zalău 27p (27:6); 3. SCM U. Craiova 22p (26:12); 4. Dinamo Bucureşti 20p (23:13); 5. Unirea Dej 20p (22:13); 6. Explorări Baia Mare 16p (18:15); 7. Arcada Galaţi 11p (12:22); 8. VCM Piatra Neamţ 10p (12:22); 9. Phoenix Şimleu 9p (14:22); 10. CSM Bucureşti 3p (3:28); 11. U. Cluj 0p (5:30).