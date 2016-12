CVM Tomis încheie sezonul regulat la Craiova

CVM Tomis Constanţa va juca în deplasare ultimul meci din sezonul regulat al Diviziei A1 la volei masculin, sâmbătă, de la ora 16.00 (în direct pe Digi Sport 3), cu SCM U. Craiova. După un parcurs perfect în retur, în care a câştigat toate cele nouă partide jucate şi a pierdut un singur punct (la acel 3:2 de pe teren propriu cu Ştiinţa Explorări Baia Mare), vicecampioana României doreşte să-şi continue seria victoriilor şi în faţa celei de-a doua clasate. Ambele echipe sunt sigure de poziţiile lor în clasament, astfel că singura miză a partidei este cea a orgoliului: Constanţa vrea să confirme părerile specialiştilor, care o consideră ca principală candidată la titlu, iar Craiova încearcă să demonstreze că n-a ajuns pe locul 2 doar pentru că au slăbit celelalte echipe cu pretenţii din campionat (Remat Zalău, Dinamo Bucureşti, Unirea Dej, Explorări Baia Mare).

„Nu ştiu, deocamdată, dacă va fi un meci foarte tare, pentru că am înţeles că avem strategii diferite pentru acest joc, iar ei vor juca meciul cu a doua echipă. Însă, dacă şi noi şi ei vom folosi cei mai buni jucători din lot, aştept cu nerăbdare confruntarea! Ne dorim să fie cât mai mulţi spectatori în sală şi să ne ţină treji ca să spun aşa! Noi, cu un public numeros în sală, obţinem rezultate foarte bune”, a spus universalul Tomisului, Adrian Gontariu. „Vor juca locul 1 cu locul 2 şi ne aşteptăm la un meci frumos. Craiova are şi o sală frumoasă, din câte am auzit, şi abia aşteptăm să jucăm şi noi acolo. Cu siguranţă va fi un meci disputat, Craiova este o echipă bună, dar noi mergem acolo la victorie, să luăm cele trei puncte şi să terminăm returul fără vreo înfrângere”, a adăugat coordonatorul Marin Lescov.

STOEV, BUCUROS ÎNAINTEA MECIULUI DE LA CRAIOVA. Antrenorul formaţiei constănţene, Martin Stoev, era mulţumit că Tomis va juca înaintea play-off-ului cu o formaţie de valoare, precum Craiova. „Nu sunt mulţumit de nivelul adversarilor din ultimele cinci partide. Am jucat cu ultimele trei clasate, iar Dejul şi Baia Mare au venit la Constanţa fără mai mulţi titulari de bază. Mergem acum la Craiova pentru a juca împotriva unui adversar mai valoros, acolo este şi o sală mare, cu un public numeros. Aceasta va fi repetiţia generală înaintea partidelor din play-off”, a declarat tehnicianul bulgar. Totuşi, el nu vede Craiova capabilă să ajungă în finala campionatului. „Nu ştiu dacă echipa din Craiova ar putea fi adversarul nostru din finală. Dacă Zalăul va termina sezonul regulat pe locul 3, cred că Zalăul este mai puternică decât Craiova”, a mai spus Stoev.

Tot sâmbătă, în etapa a 22-a a Diviziei A1, ultima din sezonul regulat, se mai dispută meciurile: Dinamo Bucureşti - VCM LPS Piatra Neamţ (ora 17.00); Steaua Bucureşti - Remat Zalău (ora 17.00); Unirea Dej - CSM Agronomia Bucureşti (ora 17.00); Ştiinţa Explorări Baia Mare - Universitatea Cluj (ora 17.00). Phoenix Şimleul Silvaniei stă.

Clasament: 1. CVM TOMIS CONSTANŢA 49p (setaveraj: 54:20); 2. SCM U. Craiova 40p (48:28); 3. Remat Zalău 35p (41:29; punctaveraj: 1606:1458); 4. Unirea Dej 35p (41:29; 1610:1533); 5. Explorări Baia Mare 35p (42:33); 6. VCM Piatra Neamţ 28p (40:39); 7. Dinamo Bucureşti 28p (32:33); 8. CSM Bucureşti 26p (34:39); 9. Phoenix 25p/20j (36:41); 10. Steaua Bucureşti 14p (20:46); 11. U. Cluj 0p (6:57).