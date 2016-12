CVM Tomis, înfrângere ruşinoasă în Challenge Cup

CALIFICAREA, APROAPE COMPROMISĂ. Aseară, în Sala Sporturilor din Constanţa, CVM Tomis a suferit prima înfrângere pe teren propriu în Cupele Europene, după patru ani. Mai precis din 21 decembrie 2005, când maghiarii de la Vegyesz Kazincbarcika se impuneau cu 3:2, în Top Teams Cup. Aseară, formaţia constănţeană nu a putut depăşi ambiţioasa echipă Ribnica Kraljevo, care ocupă abia locul 5 în prima ligă din Serbia, din opt participante! „A fost, probabil, cel mai slab meci pe care l-a făcut CVM Tomis de când sunt eu antrenor la Constanţa”, a declarat după meci antrenorul principal Stelio De Rocco. Tehnicianul canadian are dreptate, dar partida începuse perfect pentru gazde, care şi-au adjudecat primul set cu 25:17, după o evoluţie aproape perfectă. A urmat însă un adevărat coşmar, pe care nu şi l-ar fi închipuit nici cel mai pesimist suporter al Tomisului. Pe fondul erorilor comise de constănţeni, oaspeţii au prins curaj şi au echilibrat disputa, punând mare presiune cu servicii puternice sau tactice. Aleksic, fostul centru al Zalăului din sezonul trecut, a pus în mare dificultate preluarea constănţeană cu serviciul său planat, determinându-l pe Stelio De Rocco să-i tot schimbe între ei pe Szalai cu Sajnberger, ba la un moment dat să joace cu Dumitrache în locul lui Voinea! Ribnica a câştigat setul al doilea cu 25:20, iar în setul al treilea Tomis a avut 26:25, dar a cedat cu 26:28. La fel s-au petrecut lucrurile şi pe parcursul ultimului set, când sârbii au întors rezultatul de la 23:24 la 26:24. Experienţa mai mare a gazdelor nu a contat în faţa unei echipe cu media de vârstă 22 de ani, dar care uneori a jucat cu o maturitate superioară. În special tânărul Uros Kovacevic, în vârstă de numai 16 ani, s-a arătat un star în devenire al voleiului sârb şi un demn urmaş al fratelui său mai mare Nikola, titular în naţionala de seniori. Deşi au luptat şi au avut şansa de a împinge meciul în setul decisiv, constănţenii au cedat partida cu scorul de 1:3 (25:17, 20:25, 26:28, 24:26), având acum puţine şanse de calificare în optimi. Returul este programat joia viitoare, la Kraljevo, de la ora 20.00. Singurul fapt pozitiv al acestui meci îl reprezintă prestaţia sârbului recent transferat de Tomis, Dragan Svetozarevic, care a realizat cele mai multe puncte pentru formaţia gazdă. Nemulţumiţi de înfrângere, unii dintre spectatorii constănţeni au cerut demisia antrenorului. „Este normal ca fanii să fie nemulţumiţi. Când câştigi eşti erou, când pierzi lumea crede că nu eşti bun. Fiecare are dreptul la opinie”, a spus De Rocco la conferinţa de presă.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Nu pot să spun decât că jucătorilor mei ar trebui să le fie ruşine. Nu au plăcerea de a juca volei, ceea ce tinerii voleibalişti sârbi au demonstrat că au cu prisosinţă. Aştept o decizie demnă a antrenorului De Rocco”, s-a rezumat să spună preşedintele clubului constănţean, Sorin Strutinsky, după acest eşec neaşteptat. „Chiar nu-mi dau seama ce s-a întâmplat! Noi am făcut un meci foarte slab, iar echipa din Serbia, contrar aşteptărilor, a jucat foarte bine, ţinând cont că meciul a fost în deplasare”, a declarat Radu Began, căpitanul echipei constănţene. „Echipa sârbă a jucat aşa cum m-am aşteptat, cu multă determinare şi dorinţă de victorie. La noi nimic nu a mers: preluare, serviciu, atac. Ne-am chinuit mult în această seară. Sunt foarte dezamăgit şi îmi asum responsabilitatea acestui prim eşec pe teren propriu de când am venit eu la echipă”, a spus De Rocco (CVM Tomis). „Este o victorie mare pentru noi şi ţin să-mi felicit coechipierii pentru felul cum au jucat astăzi (n.r. - ieri)”, a afirmat Mirko Radevic, căpitanul oaspeţilor. „Vreau să-mi felicit echipa după acest meci! Sunt complet satisfăcut de jocul prestat, mai ales de serviciu, preluare şi atac. Îmi consider jucătorii nişte eroi”, a declarat antrenorul echipei sârbe, Bosko Macuzic.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenor Stelio De Rocco): Firpo - Svetozarevic, Began, Hernandez, Voinea, Szalai şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Macovei, Sajnberger, Dumitrache şi Despotovski); Ribnica (antrenor Bosko Macuzic): Bicanin - Bozic, Aleksic, Radevic, U. Kovacevic, Borovnjak şi Jovic - libero (au mai intrat: Mijalkovic şi Brdjovic). Au arbitrat Nicos Evgeniou (Cipru) şi Mehmet Demirdelen (Turcia).

Iată şi celelalte rezultate înregistrate de formaţiile masculine din România în GM Capital Challenge Cup: Dinamo Bucureşti - Chemes Humenne (Slovacia) 2:3 (17:25, 25:22, 25:17, 24:26, 11:15) şi PNV Waasland Kruibeke (Belgia) - Remat Zalău 1:3 (25:21, 19:25, 23:25, 23:25).

