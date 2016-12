CVM Tomis înfruntă finalista Ligii Campionilor

CVM Tomis Constanţa va susţine în această seară primul meci acasă în Liga Campionilor la volei masculin. Partida cu PGE Skra Belchatow, din etapa a doua a Grupei E, va începe la ora 20.30 şi se va juca în Sala Sporturilor. Meciul va fi primul din istoria clubului pe teren propriu, iar valoarea echipei adverse anunţă un joc foarte spectaculos. La Constanţa a venit finalista Ligii Campionilor şi vicecampioana Poloniei, formaţie care în urmă cu câteva zile s-a clasat pe locul 3 la Campionatul Mondial al cluburilor! La debutul în Ligă, săptămâna trecută, Tomis a reuşit o prestaţie foarte bună pe terenul vicecampioanei Rusiei, Dinamo Moscova, chiar dacă deţinătoarea Cupei CEV s-a impus cu 3:0. Gazdele de astăzi speră la o prestaţie cel puţin la fel de bună ca în capitala Rusiei, mai ales că acum vor avea şi suportul publicului de partea lor.

Voleibaliştii constănţeni sunt conştienţi de valoarea adversarilor, îi respectă dar nu se tem de ei! „Obiectivul nostru principal este să jucăm bine, să oferim un spectacol frumos publicului constănţean, iar dacă vom reuşi să luăm un set sau mai multe, cu atât mai bine. Întâlnim a treia echipă ca valoare din lume, o echipă de top din voleiul mondial. Echipa noastră joacă pentru prima dată împotriva unei formaţii atât de puternice, aşa că nu putem spune decât că vom lupta şi vom încerca să arătăm un joc la fel de frumos ca la Moscova. Evident, îmi doresc să câştigăm acest meci, dar vom vedea ce va fi”, a spus antrenorul principal Radovan Gacic. „Este un meci extrem de important, atât pentru club, cât şi pentru noi. Sper să putem juca mai bine decât la Moscova. E greu de spus care echipă e mai bună, depinde ce zi prinde fiecare, însă în opinia mea Dinamo e mai puternică”, a declarat universalul Olli-Pekka Ojansivu. „Ne aşteaptă un meci foarte dificil, împotriva uneia dintre cele mai valoroase echipe din lume. Este o echipă care joacă în viteză, centrii şi extremele atacă foarte rapid. Noi vom lupta pentru fiecare minge, vom încerca să le contracarăm jocul. Evoluăm acasă şi cred că putem juca mai bine decât la Moscova. Dacă vom repeta unele lucruri bune pe care le-am reuşit la Moscova, cum ar fi preluarea, serviciul şi blocajul, cu ajutorul spectatorilor putem spera la un rezultat bun”, a afirmat extrema Marko Bojic.

Muntenegreanul îi ştie foarte bine pe jucătorii de la Belchatow, pentru că în sezonul trecut a devenit campion al Poloniei cu Asseco Resovia Rzeszow. „Campionatul din Polonia este foarte puternic, are zece echipe de valori apropiate şi orice rezultat este posibil. An de an se afirmă din ce în ce mai mulţi tineri voleibalişti polonezi, de aceea şi naţionala lor este atât de puternică”, a precizat Bojic.

TOMBOLĂ CU PREMII PENTRU SPECTATORI. Biletul de intrare la meciul CVM Tomis - Belchatow costă 10 lei, iar elevii şi studenţii vor avea intrarea gratuită. La această partidă, conducerea clubului constănţean va organiza o tombolă cu premii, constând într-un televizor color, un DVD şi un toaster. Celălalt meci din etapa a doua a Grupei E, Fenerbahce Grundig Istanbul - Dinamo Moscova, scor 1:3 (18:25, 23:25, 25:23, 21:25), s-a jucat aseară.