CVM Tomis înfruntă Remat, în prima zi a turneului de la Bucureşti

CAMPIONII AU UN PUNCT DE RECUPERAT. Astăzi va începe la Bucureşti, în Sala Extreme, primul turneu contând pentru grupa valorică 1-4 din Divizia A1 la volei masculin. Cele mai bune patru echipe din sezonul regulat vor continua lupta pentru titlu pe parcursul a patru turnee, următoarele trei urmând să aibă loc la Dej (9-11 aprilie), Zalău (16-18 aprilie) şi Constanţa (23-25 aprilie). În clasamentul grupei 1-4 au fost păstrate doar rezultatele directe dintre echipele respective, astfel că Dinamo Bucureşti este lider, cu un punct avans faţă de Remat Zalău şi CVM Tomis Constanţa, deşi a terminat sezonul regulat pe locul 4 şi a obţinut calificarea cu mari emoţii! „Acum o luăm de la zero, cu turneele finale, şi sper să luăm al patrulea campionat consecutiv. Chiar dacă Dinamo are un punct avans, nu cred că este aşa de important. Am dovedit în ultimul meci contra lor că va fi foarte greu să fim înfrânţi”, a spus Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis. „Un punct nu reprezintă o diferenţă prea mare, pentru că mai sunt de jucat 12 partide şi orice este posibil. Nu va fi uşor, pentru că echipele sunt cam de acelaşi nivel, dar noi vom încerca să câştigăm toate partidele”, a declarat Viktor Sidelnikov, antrenorul principal al echipei constănţene. „Va fi foarte important primul turneu, întotdeauna este foarte important cum pleci la drum, în acest sistem de patru turnee finale. Fiecare meci, fiecare set contează, mai ales în condiţiile în care avem un punct de recuperat”, consideră antrenorul secund Mircea Dudaş.

REMAT ZALĂU, PRIMUL ADVERSAR. În primul meci al turneului de la Bucureşti, gazdele de la Dinamo vor întâlni Unirea Dej. Capul de afiş al zilei inaugurale va fi duelul dintre CVM Tomis şi Remat Zalău, echipe considerate ca principale candidate la titlu. În sezonul regulat, cele două formaţii şi-au împărţit victoriile, gazdele câştigând de fiecare dată: sălăjenii cu 3:0, constănţenii cu 3:1. „Zalăul este o echipă redutabilă, bine aşezată în teren. Va fi, cu siguranţă, un meci spectaculos, în care sper să ne impunem. Am demonstrat că atunci când reuşim să ne motivăm suficient putem să batem orice adversar din România. La fel trebuie să facem şi în turneul din Bucureşti pentru a ne realiza obiectivul”, crede Florin Voinea, extrema Tomisului. Voleibaliştii constănţeni s-au antrenat ieri în Sala Extreme, sub comanda lui Viktor Sidelnikov şi Mircea Dudaş. Au făcut deplasarea la Bucureşti toţi cei 15 jucători din lot, inclusiv centrul Andrei Laza, aproape recuperat după o accidentare mai veche, care l-a împiedicat să joace în acest campionat.

Programul partidelor din Sala Extreme - astăzi, ora 16.00: Dinamo Bucureşti - Unirea Dej; ora 20.00: Remat Zalău - CVM Tomis Constanţa; mâine, ora 16.00: Dinamo - Remat; ora 20.00: Dej - CVM Tomis; duminică, ora 16.00: CVM Tomis - Dinamo; ora 20.00: Remat - Dej.

CELELALTE ECHIPE DIN CAMPIONAT JOACĂ LA CLUJ ŞI BUCUREŞTI. Tot astăzi vor începe şi primele turnee din cadrul celorlalte două grupe valorice. Primul turneu al grupei 5-8 este programat la Cluj - astăzi, ora 15.00: Torpi Tg. Mureş - VCM Piatra Neamţ; ora 17.00: Explorări Baia Mare - U. Cluj; mâine, ora 11.00: Explorări - Torpi; ora 13.00: Cluj - Piatra Neamţ; duminică, ora 10.00: Piatra Neamţ - Explorări; ora 12.00: Cluj - Torpi. Clasament grupa 5-8: 5. Baia Mare 10p; 6. Tg. Mureş 10p; 7. Piatra Neamţ 9p; 8. Cluj 7p. Primul turneu al grupei 9-12 va avea loc la Bucureşti (Sala Regimentului de Gardă), în organizarea clubului Steaua - astăzi, ora 16.00: Steaua Bucureşti - Dacia Buzău; mâine, ora 12.00: SCM U. Craiova - Buzău; duminică, ora 11.00: Craiova - Steaua. Clasament grupa 9-12: 9. Steaua 12p; 10. Craiova 10p; 11. Buzău 8p. CVM Braşov a fost exclusă din campionat, astfel că în această grupă au rămas trei echipe şi se vor juca doar trei turnee.

Clasament turneu locurile 1-4

1. Dinamo 6 4 2 12:10 10

2. Remat Zalău 6 3 3 13: 9 9

3. CVM TOMIS 6 3 3 10:10 9

4. Unirea Dej 6 2 4 7:13 8