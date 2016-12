CVM Tomis întâlnește Craiova, în a doua semifinală

Astăzi și mâine, în sala de la Cheile Grădiștei, este programat turneul final al Cupei României la volei masculin. În Final Four vor evolua cele mai valoroase echipe din țară, care nu întâmplător au ajuns până aici și nu întâmplător au ocupat primele patru locuri în clasamentul sezonului regulat al Diviziei A1. În prima zi a turneului final, CVM Tomis Constanţa (deținătoarea trofeului) o va întâlni pe SCM U. Craiova, de la ora 19.45, partida fiind precedată de cealaltă semifinală, CSVM Zalău - Dinamo Bucureşti (ora 17.00). Finala va avea loc mâine, de la ora 17.00. Cele trei meciuri vor fi televizate în direct de postul Digi Sport 3.

CVM TOMIS NU MAI ESTE MARE FAVORITĂ LA TROFEU

Dacă totul ar fi fost în regulă și normal la CVM Tomis, am fi scris că doar un accident ar putea împiedica echipa constănțeană să-și adjudece trofeul Cupei României pentru a noua oară din 2005 până acum (doar în 2011 și 2012 cupa a mers la altă echipă). Formația antrenată de Martin Stoev și Radu Began a câștigat toate meciurile jucate în competițiile interne din acest sezon, învingând de câte două ori echipele din Zalău și Craiova și de cinci ori pe Dinamo! De săptămâna trecută însă, datele problemei s-au schimbat și nu mai revenim asupra subiectului, pentru că iubitorii voleiului știu bine la ce ne referim. Important este că jucătorii care au rămas în lotul grupării constănțene trebuie să lupte pentru a-și păstra invincibilitatea, mai ales că în acest Final Four orice pas greșit înseamnă eliminarea din semifinale sau pierderea finalei! „Se anunță dificile și finala cu Zalăul din campionat, și semifinala cu Craiova. În plus, cred că partidele eliminatorii sunt cu atât mai dificile cu cât nu întotdeauna câștigă echipele mai valoroase. În opinia mea, aceste două semifinale sunt deschise oricărui rezultat, șansele de calificare sunt egale pentru toate cele patru echipe. Noi avem problemele noastre și este posibil să pierdem în semifinală sau în finală, dar, dacă nu am fi avut încredere în noi că putem cuceri trofeul, nu ne-am mai fi prezentat la Final Four”, a declarat antrenorul principal al Tomisului, Martin Stoev. „Semifinala se anunță foarte grea, din cauza problemelor financiare ale clubului nostru, dar și în absența a doi jucători importanți, Simeonov și Petkov. Cu siguranță că și adversarii noștri cunosc aceste aspecte și se vor mobiliza suplimentar, pentru că au crescut șansele lor de calificare și vor evolua cu și mai mare ambiție, cu și mai mare încredere în propriile forțe”, a adăugat antrenorul secund Radu Began.

ORICE ESTE POSIBIL ȘI ÎN CEALALTĂ SEMIFINALĂ

Cine va câștiga dintre Tomis și Craiova se califică în finala de mâine, în care va întâlni învingătoarea dintre Zalău și Dinamo. „Eu aș zice că Zalăul are prima șansă la calificarea în finală, dar meciurile eliminatorii nu seamănă cu cele obișnuite, de campionat. În cupă nu poți face pași greșiți, de aceea spun că partidele din Cupa României sunt total diferite de cele din campionat”, a afirmat Radu Began. Voleibaliștii constănțeni au ajuns la Cheile Grădiștei în cursul după-amiezii de ieri, iar după finala feminină dintre Dinamo București și Știința Bacău, au efectuat un antrenament de acomodare cu sala. Călătoria până acolo nu a fost deloc ușoară, pentru că, de la Sinaia, drumurile erau acoperite, pe alocuri, cu zăpadă!