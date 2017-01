CVM Tomis întîlneşte revelaţia campionatului

Divizia A1 la volei masculin programează la sfîrşitul acestei săptămîni partidele etapei a 9-a. Campioana en-titre, CVM Tomis Constanţa, evoluează în deplasare, pe terenul revelaţiei acestui campionat, Constam Buzău. Constănţenii au ajuns vineri la Buzău şi s-au antrenat seara în sala care va găzdui meciul, sîmbătă, de la ora 12.00. Tomis are doi jucători indisponibili pentru această partidă, Pereu şi Brinkman. Ultimul nu s-a antrenat joi din cauza unor dureri de spate şi a rămas acasă. Lotul campioanei este însă suficient de valoros pentru a suplini absenţa celor doi internaţionali în jocul cu a patra clasată. Buzoienii au reuşit un sezon de excepţie pînă acum, cu şase victorii şi două înfrîngeri. Pe teren propriu nu au pierdut nici un set, cîştigînd meciurile cu Steaua, Rapid şi Unirea Dej, iar în deplasare s-au impus la Tîrgu Mureş, Zalău şi Bacău, cedînd la Cluj (2-3) şi Bucureşti (0-3 cu Dinamo). Constănţenii nu uită eşecul cu 2-3 din campionatul trecut, în sezonul regulat, dar nici că s-au revanşat strălucit în primul tur din play-off, calificîndu-se mai departe după un dublu 3-0! „Nu cred că surpriza din sezonul trecut se poate repeta! Este alt campionat, sînt alte echipe. Formaţia din Buzău a crescut în valoare şi a cîştigat multe meciuri, este o surpriză a campionatului. Tratăm meciul ca pe unul obişnuit şi mergem acolo ca să învingem!”, a declarat Ashlei Nemer, jucătorul Tomisului. „Orice este posibil în acest campionat, iar ce s-a întîmplat atunci ne pune pe gînduri. Trebuie să abordăm acest meci cu maximum de seriozitate, pentru că Buzăul a dovedit pînă acum că este o echipă greu de bătut la ea acasă. Are jucători cu experienţă, care alcătuiesc o echipă bătăioasă”, spune Radu Began, căpitanul formaţiei de pe Litoral. „Cu siguranţă vor încerca să repete surpriza din ianuarie, dar nu le vom mai permite! Anul trecut veneam după o perioadă mai dificilă, cu meciuri dese în campionat şi în Cupa CEV, şi nu eram pregătiţi fizic sau mental. Acum jucătorii sînt odihniţi şi sînt sigur că vor face un meci mare. Buzăul este o echipă care joacă foarte bine pe teren propriu, dar pe care am învins-o clar în play-off. Mergem acolo concentraţi şi determinaţi şi vom juca la victorie”, a anunţat antrenorul principal Stelio De Rocco.

Celelalte partide ale etapei: Steaua Bucureşti - Dinamo Bucureşti; Explorări Baia Mare - Remat Zalău; Rapid Bucureşti - U. Cluj; Ştiinţa Bacău - Unirea Dej. Meciul Torpi Tg. Mureş - VCM Piatra Neamţ 0-3 s-a jucat vineri.

Clasament:

1. VCM Piatra Neamţ 9 8 1 24: 8 17

2. CVM TOMIS 8 8 0 24: 3 16

3. Dinamo Bucureşti 8 6 2 20: 8 14

4. Constam Buzău 8 6 2 20: 9 14

5. Explorări Baia Mare 8 5 3 18:14 13

6. Steaua Bucureşti 8 5 3 16:14 13

7. Remat Zalău 8 3 5 15:17 11

8. U. Cluj 8 3 5 14:18 11

9. Torpi Tg. Mureş 9 2 7 6:25 11

10. Ştiinţa Bacău 8 1 7 11:22 9

11. Unirea Dej 8 1 7 8:23 9

12. Rapid Bucureşti 8 1 7 6:21 9