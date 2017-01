CVM Tomis învinge, dar pierde un punct

Sâmbătă, în etapa a 2-a din Divizia A1 la volei masculin, CVM Tomis Constanţa a obţinut a doua victorie în acest campionat, dar a pierdut un punct în partida cu Ştiinţa Explorări Baia Mare. La fel ca şi în ultimele cinci meciuri directe, cele două formaţii au avut nevoie de setul decisiv pentru departajare, de data aceasta învingători fiind constănţenii: CVM Tomis Constanţa - Ştiinţa Explorări Baia Mare 3:2 (33:35, 25:18, 25:17, 22:25, 15:5).

Primul set a fost unul maraton şi a durat 37 de minute! Oaspeţii au condus în prima parte, apoi gazdele au avut trei puncte avans: 16:13 şi 20:17. Prima minge de set au avut-o însă băimărenii, la 23:24, iar avantajul a alternat de cele două părţi ale fileului. Tomis a ratat patru mingi de set, iar Explorări a fructificat-o pe a şaptea de care a beneficiat. Ambiţionaţi de pierderea primului act, voleibaliştii constănţeni au reacţionat prompt, iar în următoarele două seturi s-au impus fără probleme. Maramureşenii şi-au revenit în setul 4, pe care l-au condus încă de la început, graţie unei apărări foarte bune. În decisiv, oaspeţii au condus cu 2:1, apoi Tomis a revenit la 5:2, cu trei atacuri consecutive reuşite de Stoykov. La 9:5 pentru gazde, a intrat la serviciu Maiyo şi nu a mai ieşit până la final! Serviciile plutitoare ale kenyanului au produs degringoladă în preluarea adversă, iar universalul Tomisului a închis meciul cu un as.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „A fost un meci frumos, în care echipa din Baia Mare şi-a confirmat valoarea. Această partidă ne-a arătat care sunt problemele din echipă, dar a fost bună şi pentru că am putut testa unele aspecte ale jocului nostru. Acum trebuie să reparăm ce nu a mers bine ca să fim foarte bine pregătiţi înaintea meciului de Cupa României” - Mark Plotyczer, jucător CVM Tomis. „Nu sunt foarte mulţumit după această victorie, pentru că am pierdut un punct. Am văzut astăzi (n.r. - sâmbătă) pe teren două echipe Tomis, una care câştigă şi alta care pierde. Ne-am demonstrat potenţialul, dar s-a văzut şi care sunt defectele. Trebuie să lucrăm în continuare foarte mult pentru ca să putem juca pe toată durata unui meci la nivel maxim. Sper ca aceasta să se întâmple cât mai curând” - Martin Stoev, antrenor principal CVM Tomis. „S-ar putea spune că suntem mulţumiţi cu un punct, dar cred că puteam câştiga acest meci. Dacă eram un pic mai concentraţi şi mai hotărâţi să câştigăm, probabil că reuşeam o surpriză. Felicit echipa din Constanţa, e o echipă bună. Obiectivul nostru e mai modest anul acesta, dar dacă vom juca bine cred că vom câştiga multe meciuri în acest campionat” - Marius Botea, antrenor principal Explorări Baia Mare.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Martin Stoev şi Victor Karagyozov): Blanco - Maiyo, Began, Birău, Voinea, Stoykov şi Joel Silva - libero (au mai jucat: Plotyczer, Pavel şi Spînu); Explorări (antrenor Marius Botea): Răileanu - Negrean, Păştean, Socaciu, Borota, Ţuţea şi C. Tofan - libero (au mai jucat: Veber şi Kecskemeti). Au arbitrat: Mirel Zaharescu (Galaţi) şi Benone Vişan (Bucureşti).

Celelalte rezultate ale etapei: U. Timişoara - Steaua Bucureşti 0:3 (25:27, 19:25, 20:25); CSM Bucureşti - VCM Piatra Neamţ 1:3 (33:31, 25:27, 14:25, 13:25); Unirea Dej - CSU Galaţi 3:2 (25:14, 24:26, 23:25, 25:20, 15:8); Remat Zalău - U. Cluj 3:0 (25:19, 25:22, 25:20); Dinamo Bucureşti - SCM U. Craiova 3:0 (25:21, 25:12, 25:22).

Clasament: 1. Dinamo Bucureşti 6p (setaveraj: 6:0); 2. Remat Zalău 6p (6:0); 3. CVM Tomis Constanţa 5p (6:2); 4. Steaua Bucureşti 5p (6:2); 5. VCM Piatra Neamţ 5p (6:3); 6. Explorări Baia Mare 4p (5:4); 7. Unirea Dej 3p (5:5); 8. U. Cluj 1p (2:6); 9. CSU Galaţi 1p (2:6); 10. CSM Bucureşti 0p (2:6); 11. SCM U. Craiova 0p (0:6); 12. U. Timişoara 0p (0:6).