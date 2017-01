CVM Tomis îşi doreşte a doua victorie a sezonului

Divizia A1 la volei masculin continuă sâmbătă cu meciurile din cadrul etapei a 2-a, în care CVM Tomis Constanţa va susţine primul meci oficial din acest sezon în faţa propriilor suporteri, cu Ştiinţa Explorări Baia Mare. Jocul din Sala Sporturilor va începe la ora 17.00 şi va fi transmis în direct de Neptun TV.

Învingătoare cu 3:0 în prima etapă, la Craiova, formaţia constănţeană nu se gândeşte decât la o victorie de trei puncte în disputa cu maramureşenii. Tomis are amintiri neplăcute de la ultimele dispute cu echipa din Baia Mare, care pe 1 şi 2 aprilie, în semifinala play-off-ului, s-a impus la Constanţa cu 3:2! Însă datele problemei sunt acum cu totul altele. Formaţia de pe Litoral a schimbat echipa de bază aproape în întregime, comparativ cu sezonul trecut, în timp ce băimărenii au rămas aproape cu acelaşi lot. „Nu va fi un meci uşor, pentru că vom întâlni vicecampioana României. După cum ştim cu toţii, Constanţa mereu a avut probleme cu Baia Mare, dar nici un meci nu seamănă cu altul şi sperăm să facem o partidă frumoasă şi să câştigăm cu 3:0”, spune coordonatorul Tomisului, Marin Lescov. „Ei sunt avantajaţi de faptul că joacă împreună de mulţi ani, iar în această vară au adus doar doi jucători, Borota şi Mititelu. Dezavantajul lor este că la Tomis au venit jucători mai buni faţă de anul trecut, iar echipa noastră e acum mult mai valoroasă”, consideră centrul Radu Began, căpitanul Tomisului. „Am văzut meciuri ale echipei din Baia Mare şi am constatat că este superioară celei din Craiova. Însă am mai observat că şi ei au punctele lor slabe. Nu va fi un meci uşor, dar cred că va fi o partidă frumoasă. Noi vom juca la victorie, mai ales că este ultima repetiţie înaintea meciului cu Steaua din Cupa României”, afirmă antrenorul principal Martin Stoev.

Sâmbăta viitoare, campionatul se întrerupe şi va lăsa loc pentru Cupa României. CVM Tomis va evolua direct în faza sferturilor de finală, cu învingătoarea disputei dintre Steaua Bucureşti şi Universitatea Timişoara. Optimile şi sferturile de finală ale Cupei vor avea loc pe teren neutru, la Zalău, în perioada 12-14 octombrie.

Iată şi celelalte meciuri din etapa a 2-a - sâmbătă: U. Timişoara - Steaua Bucureşti (ora 13.00); CSM Bucureşti - VCM Piatra Neamţ (ora 16.00); Unirea Dej - CSU Galaţi (ora 17.00); Remat Zalău - U.Cluj (ora 18.00); duminică: Dinamo Bucureşti - SCM U. Craiova (ora 16.00). Meciurile din Bucureşti vor fi televizate în direct de postul Digi Sport 2.