CVM Tomis îşi intră în ritmul optim de joc

Deşi a câştigat ambele partide jucate în actuala ediţie a Diviziei A1 la volei masculin, CVM Tomis Constanţa a arătat destule lacune în joc. La Craiova, în prima etapă, echipa a început greoi, a câştigat cu şansă primul set, dar în continuare nu a avut probleme şi s-a impus cu 3:0. Etapa a 2-a a adus la Constanţa vicecampioana ediţiei trecute, Ştiinţa Explorări Baia Mare, care a reuşit să obţină un punct pe Litoral. Gazdele s-au impus cu 3:2 după un meci în care voleibaliştii antrenaţi de Martin Stoev şi Viktor Karagyozov au arătat oscilaţii în joc. Al treilea meci oficial al sezonului a fost cel de vinerea trecută, cu Steaua Bucureşti, din sferturile de finală ale Cupei României, desfăşurat pe teren neutru, la Zalău. În această partidă, Tomis a fost o cu totul altă echipă faţă de meciurile precedente şi a demonstrat un joc solid în toate compartimentele, cu care nu le-a lăsat nicio şansă bucureştenilor, scor 3:0. „Meciul cu Steaua a fost unul foarte important pentru că a fost eliminatoriu. Am evoluat ca o echipă de valoare şi victoria ne-a dus în Final Four”, a declarat universalul Tomisului, kenyanul Philip Maiyo. „Meciul cu Steaua a fost foarte bine pregătit, de toată lumea. Am studiat echipa adversă pe video, fiecare jucător ştia ce are de făcut pe teren şi am reuşit să transpunem în meciul oficial ceea ce am lucrat la antrenamente. Este foarte important ca în meci să punem în practică ce exersăm la antrenamente şi să respectăm tactica pe care o pun la punct antrenorii”, a adăugat coordonatorul venezuelean Juan Carlos Blanco.

CVM Tomis Constanţa pregăteşte săptămâna aceasta următorul meci de campionat, cel din etapa a 3-a a Diviziei A1. Sâmbătă, de la ora 16.00, voleibaliştii constănţeni vor evolua în deplasare, cu VCM LPS Piatra Neamţ. Ieri, într-o partidă din etapa a 3-a jucată în devans, Unirea Dej a câştigat cu 3:0 (25:14, 25:17, 25:20) meciul jucat în deplasare cu U. Cluj.