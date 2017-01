CVM Tomis îşi restructurează lotul din temelii

RĂMÂN DOAR PATRU JUCĂTORI DIN LOTUL ACTUAL! Ratarea a două obiective în sezonul precedent, în campionat şi în Cupele Europene, l-au determinat pe Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis, să restructureze din temelii lotul formaţiei constănţene. „Vom începe noul campionat cu antrenorul Viktor Sidelnikov, un antrenor bun, care va face pregătire foarte puternică cu jucătorii. Mi-a cerut un cantonament mai lung, pentru că are mult de lucrat şi vrea să ştie ce poate fiecare. Dintre jucătorii actuali vor rămâne patru jucători, dar nu pot să vă spun acum care sunt aceştia, pentru că mai întâi vreau să discut cu ei”, a declarat Strutinsky, la finalul campionatului 2009-2010. CVM Tomis nu vrea să mai repete greşelile sezonului abia încheiat, când la Tomis au evoluat 20 de jucători! Lotul va fi întinerit, pentru că în campionatul trecut au fost şapte voleibalişti peste 30 de ani. „A fost important pentru mine să vin mai devreme la Constanţa, pentru că am văzut jucătorii, atmosfera, staff-ul echipei. Ştiu că anul acesta a fost o situaţie mai specială: au fost probleme cu banii, au fost jucători accidentaţi, au fost rulaţi foarte mulţi jucători, 20 la număr, foarte mulţi. Vom încerca în sezonul viitor să formăm o echipă mai bună şi mai tânără, cu ambiţia de a cuceri titlul în România şi poate, peste încă un sezon, să reuşim să intrăm în Liga Campionilor”, spune Viktor Sidelnikov, antrenorul principal al Tomisului. „Aş vrea o echipă cu jucători tineri, la 23-24 de ani, cu multă ambiţie de a câştiga trofee, cu dorinţa de a folosi Constanţa ca o rampă de lansare în campionatele puternice ale Europei, Italia, Rusia sau Polonia. Asta ar fi dorinţa mea. În privinţa lotului, pot să vă spun că am alcătuit deja o listă de jucători, trei-patru pe post, şi vom vedea pe cine aducem. Cine rămâne? Nu ştiu să vă spun asta acum, pentru că nu este decizia mea. Dacă ar fi după mine, Laza rămâne sigur, poate şi Dumitrache. În rest, nu ştiu”, a adăugat Sidelnikov.

CVM TOMIS VA ÎMPLETI EXPERIENŢA CU TINEREŢEA. „Domnul Sidelnikov îşi doreşte să clădească o echipă bună, dar ceea ce doreşte dânsul durează doi-trei ani. Noi reprezentăm al doilea oraş al ţării, avem performanţe în ultimii ani în Cupele Europene, am luat şase cupe la rând şi am ieşit în campionat pe locul 1 sau 2 tot şase ani la rând. Aş fi foarte mulţumit să avem în lot jucători tineri şi să ajungem la concluzia că au confirmat, însă există un risc. Vom împleti jucători mai tineri cu cei experimentaţi, pentru că altfel nu se poate. Vom avea ca obiective campionatul, cupa şi o finală de CEV Cup. Bugetul este poate undeva puţin mai mare ca anul acesta, dar sigur. Nu va exista situaţia din sezonul abia încheiat, când au fost probleme cu banii”, a mai spus Strutinsky. Preşedintele CVM Tomis s-a declarat total nemulţumit de evoluţia echipei în sezonul precedent. „Am încredere în Sidelnikov. Este un antrenor care a jucat coordonator, are multe să le spună jucătorilor. Vom vedea cine va fi secund, cine va fi preparator, trebuie să completăm echipa. Dânsul îşi va alege echipa cu care colaborează. Eu personal sunt nemulţumit de toată lumea, mai puţin de Laza, care a jucat foarte puţin, dar a dovedit că poate, şi de Began, care ca şi căpitan de echipă poate nu şi-a făcut treaba, dar ca jucător şi-a făcut treaba în teren. Vorbim aici nu numai de jucători, ci de toţi de la club!”, a încheiat Strutinsky.