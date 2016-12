CVM Tomis joacă mâine cu Steaua, la Constanţa

La numai două zile după ultimul meci din sezonul regulat, Divizia A1 la volei masculin continuă cu play-off-ul, fază a competiţiei la care participă primele opt clasate. Ele au fost împerecheate în funcţie de locul ocupat în clasament, după cum urmează: locul 1 cu locul 8, 2 cu 7, 3 cu 6, 4 cu 5. În primul tur se joacă în sistemul ”cel mai bun din trei partide”: echipa mai bine clasată va găzdui meciurile 1 şi 3, iar formaţia mai slab clasată va susţine pe teren propriu jocul al doilea. Partidele sunt programate pe 7, 10 şi 14 martie 2012, însă meciul al treilea va avea loc numai dacă va fi necesar.

CVM Tomis va întâlni în primul tur din play-off pe Steaua Bucureşti, iar constănţenii au obţinut acceptul federaţiei ca primele două întâlniri să aibă loc joi şi duminică, în loc de miercuri şi sâmbătă. Prima partidă va avea loc mâine, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, şi va fi transmisă în direct de Neptun TV. Voleibaliştii constănţeni pornesc favoriţi în faţa steliştilor, pe care i-au învins de trei ori în acest sezon: cu 3:0 la Zalău, în sferturile de finală ale Cupei României; cu 3:0 la Constanţa, în turul sezonului regulat; cu 3:2 la Bucureşti, în turul sezonului regulat. „Nu mai contează ce s-a întâmplat până acum. Play-off-ul este cu totul altceva şi nu cred că Tomis are un avantaj dacă a învins Steaua de trei ori în acest sezon. Nu suntem favoriţi, mai ales că în ultimul joc direct am învins greu, cu 3:2. Trebuie să jucăm foarte bine pentru a ne califica mai departe”, consideră antrenorul principal Jorge Cannestracci. „Cunoaştem foarte bine echipa adversă, pe care am învins-o deja de trei ori în acest sezon. Teoretic, Tomis este echipa mai bună, dar în play-off nu se ştie niciodată cine câştigă, mai ales că meciurile sunt eliminatorii”, afirmă libero-ul Tomisului, Joel Silva.

Astăzi, în primul tur din play-off, vor avea loc partidele: Remat Zalău - SCM U. Craiova (ora 18.30, în direct pe Digi Sport 3); Dinamo Bucureşti - Explorări Baia Mare (ora 18.00); VCM Piatra Neamţ - Unirea Dej (ora 17.00). Dacă va trece de Steaua, Tomis va juca în semifinala campionatului cu învingătoarea disputei Dinamo - Explorări.