CVM Tomis joacă pe terenul “lanternei roşii”

CVM Tomis Constanţa joacă astăzi, de la ora 16.00, o restanţă din etapa a 16-a a Diviziei A1 la volei masculin, pe terenul Universităţii Cluj. Partida a fost programată iniţial pe 2 februarie, însă în weekend-ul respectiv Sala “Horia Demian” a găzduit meciul de tenis România - Danemarca, din Cupa Davis, iar amânarea le-a convenit şi constănţenilor. CVM Tomis joacă la sfârşitul acestei săptămâni la Şimleul Silvaniei, cu Phoenix, meci din etapa a 18-a, iar astfel echipa constănţeană a “legat” două deplasări incomode, în celălalt capăt al ţării. Altfel, doar deplasarea pare grea pentru constănţeni, pentru că adversarele de săptămâna aceasta se află în zona inferioară a clasamentului. Clujenii ocupă chiar ultimul loc, fără vreo victorie sau vreun punct câştigat în 15 meciuri jucate! Totuşi, liderul clasamentului trebuie să fie foarte atent, pentru că voleibaliştii constănţeni tocmai au încheiat un cantonament de zece zile la Dobrici, în care au efectuat antrenamente fizice de mare intensitate.

„La Dobrici noi ne-am pregătit pentru următoarele două luni de zile, foarte importante pentru îndeplinirea obiectivelor. Cu tot respectul pentru echipele adverse, cred că meciurile de săptămâna aceasta nu sunt prea dificile pentru noi. Adversarii ne sunt inferiori valoric”, spune internaţionalul sârb al Tomisului, Milos Terzic. „Mergem acolo să luăm maximum de puncte şi am vrea chiar să fie două victorii cu 3:0. Am avut circa zece zile de pauză în campionat, în care am reuşit să punem la punct multe lucruri, şi sperăm ca jocul nostru să fie mai bun decât înainte”, a adaugat centrul Andrei Spînu. „Echipa din Cluj nu este prea puternică în acest campionat. Formaţia din Şimleu este puţin mai tare decât cea din Cluj, dar vom avea probleme şi cu sala de acolo, care este mică şi va dura puţin până ne vom acomoda cu ea. Important va fi însă ca noi să fim foarte concentraţi şi să revenim cu două victorii din această deplasare, dacă se poate cu 3:0. Vom face tot ceea ce depinde de noi ca să rămânem pe primul loc în clasament până la finalul returului”, a declarat antrenorul echipei constănţene, Martin Stoev.

Tot astăzi, dar de la ora 15.00, se mai joacă şi restanţa dintre CSM Agronomia Bucureşti şi VCM LPS Piatra Neamţ, din etapa a 14-a. Clasament: 1. CVM TOMIS CONSTANŢA 35p/14j (setaveraj: 39:17); 2. SCM U. Craiova 33p/15j (39:21); 3. Unirea Dej 29p/15j (35:21); 4. Remat Zalău 29p (34:25); 5. Explorări Baia Mare 26p/15j (31:26); 6. VCM Piatra Neamţ 23p/14j (30:26); 7. Dinamo Bucureşti 22p (25:30); 8. Phoenix 20p (28:33); 9. CSM Bucureşti 19p/15j (24:30); 10. Steaua Bucureşti 13p/15j (18:34); 11. U. Cluj 0p/15j (5:45).