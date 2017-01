CVM Tomis joacă pe terenul Stelei

Divizia A1 la volei masculin programează sîmbătă a treia etapă într-o singură săptămînă, etapă în care se va desfăşura şi meciul direct între primele două clasate, Club Volei Municipal Tomis Constanţa şi Steaua Bucureşti. Partida va începe la ora 11.00 şi va avea loc în sala Regimentului de Gardă din Bucureşti, sala în care steliştii îşi organizează întîlnirile de pe teren propriu. Tomis şi Steaua sînt la egalitate în clasament, cîte 24 de puncte fiecare, însă constănţenii au jucat un meci mai puţin, restanţa cu Remat Zalău fiind reprogramată pentru 18 februarie. Dacă Tomis nu a pierdut nici un joc în acest campionat, Steaua are două înfrîngeri la activ, una chiar la Constanţa, în tur, cînd a fost 3-1 pentru Tomis. “Este un meci greu, dar nu avem motive de îngrijorare. Echipa este bine pregătită şi să fiţi siguri că vom învinge şi pe terenul Stelei. Nu contează că este pe locul al doilea, noi vrem să cîştigăm toate meciurile în acest sezon”, a declarat Sergiu Ilieş, coordonatorul titular al campioanei României. “La meciul tur din octombrie steliştii au opus multă rezistenţă, dar de atunci echipa noastră a progresat în joc, dar la fel s-a întîmplat şi cu adversarele. Cu siguranţă nivelul meciului de sîmbătă va fi mai ridicat de ambele părţi. Echipa mea este pregătită şi gata să dea totul pe teren pentru victorie”, spune şi antrenorul principal Stelio De Rocco. “O echipă care se respectă cîştigă şi acasă, şi în deplasare. Aşa a fost în toamnă pentru Tomis, cînd am cîştigat toate meciurile oficiale, şi la fel vrem să fie şi anul acesta. Totuşi, trebuie să lăsăm deoparte victoriile de anul trecut şi să ne pregătim la fel, pentru succesele anului 2008”, a conchis tehnicianul canadian, referindu-se la cele trei meciuri pe care Tomis le va juca în deplasare în interval de opt zile. După întîlnirea cu Steaua, constănţenii vor înnopta în Bucureşti, iar duminică dimineaţă vor decola spre Katowice via Frankfurt. Drumul Katowice - Czestochowa (60 km) va fi parcurs cu un autocar pus la dispoziţie de clubul Domex. Meciul Domex Czestochowa - CVM Tomis Constanţa, contînd pentru sferturile de finală ale Cupei CEV, va avea loc marţi, de la ora 21.00, ora României. Întoarcerea în ţară este prevăzută pentru miercuri, iar sîmbătă Tomis va susţine încă un joc în deplasare, în etapa a 15-a de campionat, cu Constam Buzău.

Celelalte partide programate în etapa a 14-a: LAPI Dej - Constam Buzău; U. Cluj - Dinamo Bucureşti; VCM Piatra Neamţ - VCM Rm. Sărat; Unirea Dej - Explorări Baia Mare; Remat Zalău - Phoenix Şimleul Silvaniei.

Clasament

1. CVM TOMIS 12 12 0 36: 7 24

2. Steaua Bucureşti 13 11 2 36:12 24

3. Dinamo Bucureşti 14 10 4 33:22 24

4. VCM Piatra Neamţ 12 9 3 32:13 21

5. Explorări Baia Mare 12 9 3 29:17 21

6. Unirea Dej 13 6 7 28:27 19

7. Remat Zalău 12 6 6 24:27 18

8. Constam Buzău 13 4 9 23:29 17

9. U. Cluj 13 4 9 17:31 17

10. VCM Rm. Sărat 13 3 10 21:32 16

11. Şimleul Silvaniei 13 3 10 12:34 16

12. LAPI Dej 14 0 14 2:42 14