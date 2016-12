CVM Tomis, la a şaptea victorie în campionat

CVM Tomis Constanţa a reuşit sâmbătă o victorie clară în etapa a 8-a a Diviziei A1 la volei masculin, 3:0 (25:20, 25:23, 25:16) pe teren propriu cu Unirea Dej. Un meci care se anunţa echilibrat, privit prin prisma ultimelor vizite ale dejenilor pe Litoral, dar pe care constănţenii şi l-au făcut uşor, graţie unor evoluţii sigure în toate compartimentele jocului. Formula de start a fost aceeaşi ca în etapa trecută, la Zalău, însă Martin Stoev a fost nevoit să-l înlocuiască în primul set pe Birău, care a acuzat dureri la umăr. Spînu a evoluat la fel de sigur ca Birău şi jocul echipei nu a avut deloc de suferit. Unirea a oferit o replică mai bună doar în setul al doilea, pe care l-a pierdut la limită, oaspeţii fiind clar depăşiţi în rest.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Concluziile acestui meci ar fi că am câştigat cele trei puncte şi că am reînceput să jucăm bine. După cum am mai spus, în ultima perioadă ne ieşisem puţin din ritm, dar am reuşit să ne revenim. În ultima săptămână am avut 12-13 jucători la antrenament şi a fost mai uşor pentru toată lumea, faţă de perioada în care eram doar 8-9. Ne dorim să continuăm aşa, să ne ridicăm nivelul de joc, să câştigăm următoarele două meciuri, în deplasare cu CSM Bucureşti şi Timişoara, apoi să fim în formă cât mai bună la partida din Cupa Challenge” - Martin Stoev, antrenor principal CVM Tomis. „Ne aşteptam la un meci dificil, dar l-am pregătit foarte bine şi rezultatul s-a văzut pe tabelă. Cred că a fost o victorie concludentă, în care ne-am îndeplinit toate sarcinile de joc” - Florin Voinea, jucător CVM Tomis. „Din fericire, a fost un meci mai scurt decât ne-am aşteptat. Am avut ceva probleme în setul al doilea, dar am trecut peste ele şi ne bucurăm că am câştigat cu 3:0” - Andrei Spînu, jucător CVM Tomis. „Aşa cum ne aşteptam, a fost un meci foarte greu. Am vrut să începem cât mai bine, dar nu am reuşit. Noi am încercat, ne-am dorit mai mult de la această partidă, dar nu s-a putut mai mult” - Mihai Dumitrache, jucător Unirea Dej.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Martin Stoev şi Victor Karagyozov): Blanco - Maiyo, Birău, Began, Voinea, Pavel şi Ivanov - libero (au mai jucat: Spînu, Lescov, Zahar şi Mihăilă); Unirea Dej (antrenor Victor Lazăr): Dascălu - L. Tofan, Gheorghiţă, I. Dinu, Dumitrache, Cristudor şi Călin - libero (a mai jucat: Suson). Au arbitrat: Nicu Stan (Bucureşti) şi Florin Dimache (Galaţi).

Celelalte rezultate din etapa a 8-a: Explorări Baia Mare - U. Cluj 3:1 (25:19, 24:26, 25:17, 25:20); SCM U. Craiova - Steaua Bucureşti 3:0 (26:24, 25:15, 25:23); Dinamo Bucureşti - Remat Zalău 2:3 (26:24, 15:25, 25:18, 22:25, 11:15); U. Timişoara - CSM Bucureşti 1:3 (22:25, 22:25, 25:22, 21:25); VCM Piatra Neamţ - CSU Galaţi 3:0 (25:19, 25:23, 25:19).

Clasament: 1. Remat Zalău 23p (seraveraj: 24:3); 2. VCM Piatra Neamţ 20p (23:11); 3. CVM TOMIS CONSTANŢA 19p (22:7); 4. Dinamo Bucureşti 17p (21:12); 5. Explorări Baia Mare 16p (19:13); 6. Unirea Dej 12p (15:14); 7. Steaua Bucureşti 12p (14:15); 8. SCM U. Craiova 9p (12:15); 9. CSM Bucureşti 9p (11:17); 10. U. Cluj 6p (9:21); 11. CSU Galaţi 1p (4:24); 12. U. Timişoara 0p (2:24).