CVM Tomis, la a treia înfrângere în campionat

După eşecurile cu 0:3 suferite în deplasare, cu Remat Zalău şi Dinamo Bucureşti, CVM Tomis Constanţa a pierdut şi duminică, pe terenul lui Explorări Baia Mare, cu acelaşi scor. Este a treia înfrângere suferită în acest campionat de gruparea de pe Litoral, toate în faţa unor posibile rivale în turneele finale decisive pentru titlu. Maramureşenii au revenit spectaculos în zona superioară a clasamentului, după ce în tur pierduseră patru întâlniri, toate în deplasare, cu Dinamo, Constanţa, Dej şi Tg. Mureş. „Nu ştiu dacă Baia Mare este mai valoroasă ca noi, dar pe teren s-a dovedit mai bună. Asta însă după ce noi îi bătusem de două ori, în campionat şi în Cupa României. Cu siguranţă, formaţia băimăreană nu are o valoare superioară, pentru că ar fi arătat acest lucru în finala Cupei României, care a fost un meci mult mai important. Cred că duminică nu am reuşit să ne motivăm suficient pentru un meci foarte important în economia campionatului, important şi pentru sezonul regulat, şi pentru play-off”, a declarat, după meci, Florin Voinea, extrema Tomisului. „Am condus în primul set şi am pierdut, am condus şi în al doilea set, am pierdut din nou. Nu ştiu ce se întâmplă. Suntem debusolaţi şi nu cunosc motivele acestor rezultate sub aşteptări. Am avut o perioadă mai slabă, dar nu ne pierdem speranţa”, spune Radu Began, căpitanul campioanei României.

Plecaţi luni dimineaţă din Baia Mare, cu autocarul, jucătorii de la CVM Tomis Constanţa au înnoptat aseară la Buşteni, evitând să circule noaptea pe şosele acoperite cu zăpadă. În etapa următoare a Diviziei A1, voleibaliştii constănţeni vor evolua pe teren propriu cu Steaua Bucureşti. Meciul este programat sâmbătă, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor din Constanţa.