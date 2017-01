CVM Tomis, la al şaptelea succes consecutiv în campionat

Club Volei Municipal Tomis Constanţa şi-a continuat sîmbătă, la Bucureşti, parcursul perfect din acest sezon, rămînînd neînvinsă şi după derby-ul cu Dinamo. Duelul dintre campioana şi vicecampioana din ediţia trecută a Diviziei A1 la volei masculin a revenit Tomisului, cu 3-2, la capătul unui meci extrem de disputat, care a durat două ore. Dinamo a condus cu 1-0 (25-21 în primul set), după care voleibaliştii de la Tomis s-au impus fără probleme în următoarele două seturi, preluînd conducerea cu 2-1 (25-15 şi 25-19). Bucureştenii au restabilit egalitatea, 2-2 (25-21, după ce Tomis a avut 17-15), astfel că setul decisiv a stabilit învingătoarea. A fost un set pe muchie de cuţit, în care Tomis a condus cu 6-4 şi 12-10. Orgoliul dinamoviştilor a adus avantajul în tabăra gazdelor, 13-12, însă a urmat spectaculoasa revenire a formaţiei constănţene, care a punctat de trei ori consecutiv şi a cîştigat setul cu 15-13. Punctul victoriei a fost reuşit, ca şi în finala Cupei României, de sîrbul Goran Ivkovic, cel care s-a remarcat în mod special în setul decisiv. Evoluţii bune au mai avut Voinea - care l-a înlocuit din finalul primului set pe Meyer şi Yankov - universalul bulgar făcînd uitată absenţa lui Erkan (care a urmărit meciul de pe margine), dar şi liberoul Tănăsescu.

Evoluţia Tomisului în partida de sîmbătă a fost analizată perfect de antrenorul principal al Tomisului, Stelio de Rocco, tehnicianul echipei constănţene remarcînd şi el evoluţiile lui Voinea şi Yankov: “A fost un meci dificil, pentru că noi ni l-am făcut dificil. Am pierdut primul set, pentru că nu am fost agresivi, nu am servit bine. Ne-am revenit în următoarele două seturi şi am dominat, pentru că au început să funcţioneze blocajul şi serviciul. După ce am avut o uşoară cădere în setul patru, ne-am revenit din nou în setul decisiv. Am demonstrat o unitate de grup, jucătorii au dovedit că au un caracter puternic“. Voleibaliştii constănţeni au recunoscut la finalul partidei că nu se aşteptau la un joc atît de greu, dar lucrul cel mai important este că Tomis a obţinut al şaptelea succes consecutiv în campionat. “Nu ne aşteptam să fie un meci aşa de greu, dar Dinamo ne-a demonstrat că rămîne o echipă puternică, cu un lot valoros, care oricînd poate pune probleme. Important este că am obţinut o nouă victorie şi că aceasta a venit după succesul cu Rovaniemi. Sperăm ca această victorie să aducă în continuare victorii”, a punctat Florin Voinea. “Sînt cîteva echipe în campionat care încearcă să obţină rezultate cît mai bune. Consider că Tomisul rămîne principala candidată la titlu. Am cîştigat un joc important la Dinamo, o formaţie care are voleibalişti valoroşi, de echipă naţională. Sper să o ţinem tot aşa”, a spus Sergiu Ilieş.

Au evoluat - Dinamo: Şerban - Bobeanu, Mureşan, Macovei, Chiţigoi, Roman, libero: Dobra, au mai jucat: Teotoc, Bălhăceanu şi Brezeanu; CVM Tomis: Ilieş - Yankov, Hein, Ivkovic, Ashlei, Meyer, libero: Tănăsescu, au mai jucat: Voinea, Toronyai, Daivison şi Began.

Celelalte rezultate: Constam Buzău - Steaua Bucureşti 2-3; VCM Rm. Sărat - LAPI Dej 3-0; Explorări Baia Mare - U. Cluj 3-1; Phoenix Şimleul Silvaniei - VCM Piatra Neamţ 0-3; Remat Zalău - Unirea Dej 1-3. Ieri s-a disputat şi partida Constam Buzău - LAPI Dej, scor 3-0, restanţă din etapa a 3-a.

Miercuri sînt programate partidele din etapa a 7-a, devansată de pe 17 noiembrie pentru acţiunea echipei naţionale. CVM Tomis va susţine un nou joc dificil, la Baia Mare, voleibaliştii constănţeni plecînd de la Bucureşti la Buşteni, de unde îşi vor continua marţi dimineaţă deplasarea spre Oraşul Florilor.