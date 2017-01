CVM Tomis, la capăt de drum în Cupele Europene

Aventura europeană a jucătorilor de la CVM Tomis Constanţa se apropie de final. Eliminaţi din Cupa CEV după o dublă înfrângere în faţa germanilor de la SCC Berlin, voleibaliştii constănţeni au şanse minime să continue şi în GM Capital Challenge Cup, după ce au fost învinşi la zero în manşa tur din 16-imi cu Gazprom-Ugra Surgut. Evoluţia de marţi seară a tinerilor jucători ruşi a fost elocventă pentru toată lumea: Ugra este ca şi calificată în optimi. „Echipa mea nu a jucat rău, Când am făcut preluarea bună jocul ne-a mers. Formaţia rusă este însă de un alt nivel, cu o preluare foarte bună, o apărare foarte bună şi un atac foarte bun. De blocaj ce să mai vorbesc, pentru că am încercat toate modurile de atac şi ne-a ieşit destul de rar”, a spus după meci Viktor Sidelnikov, antrenorul principal al CVM Tomis. „Echipa a vrut să câştige, jucătorii s-au dăruit, meciul a fost bine pregătit din punct de vedere tactic. Am încercat, dar adversarii ne-au fost superiori la toate capitolele: sunt jucători mai puternici, mai tehnici. Eu cred că am pierdut calificarea în această seară. E greu de acceptat, dar asta e! În retur vom încerca să jucăm cât mai bine”, a adăugat secundul Răzvan Parpală. „Mergem în Rusia să ne batem cu ei, pentru că nu avem ce pierde. Vom încerca să facem o figură frumoasă şi aşteptăm să vedem ce-o ieşi”, a afirmat Marin Lescov, tânărul coordonator de joc al Tomisului. „Cred că am făcut un meci aproape perfect! De obicei comitem destul de multe erori, dar astăzi (n.r. - marţi) cred că am greşit doar de şase-şapte ori. Am jucat la un nivel înalt şi sper să repetăm astfel de evoluţii, mai ales că echipa este tânără şi la prima apariţie în Cupele Europene. Diferenţa cred că am făcut-o cu serviciul şi pentru că am început meciul cu o mentalitate foarte bună, după ce am pregătit jocul foarte bine”, a declarat Lukasz Kadziewicz. Experimentatul internaţional polonez al echipei din Surgut nu consideră calificarea jucată deja. „Chiar dacă pare jucată calificarea, eu zic că trebuie să fim precauţi la partida retur. Voleiul este un sport imprevizibil şi trebuie să fim la fel de concentraţi ca astăzi. Acum ne vom focaliza atenţia pe meciul de campionat de la Iaroslav şi abia apoi vom reveni la Tomis Constanţa”, a adăugat, diplomat, centrul polonez.

SÂMBĂTĂ, CVM TOMIS EVOLUEAZĂ LA ZALĂU. Pentru formaţia constănţeană, a mai rămas un singur obiectiv de îndeplinit în acest sezon, câştigarea campionatului. Pentru aceasta, CVM Tomis trebuie să aibă un parcurs cât mai bun în sezonul regulat, ca să abordeze play-off-ul cu un program favorabil. În etapa viitoare a Diviziei A1, formaţia de pe Litoral va juca în deplasare, împotriva campioanei en titre, Remat Zalău. Derby-ul campionatului este programat sâmbătă, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor din Zalău.